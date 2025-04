Vliegen is goedkoper dan parkeren op Schiphol

Je dacht dat je vliegticket het duurste onderdeel van je trip zou zijn? Think again.

De echte financiële pijn begint al voordat je überhaupt de vertrekhal binnenloopt. Parkeren op Schiphol is inmiddels een luxeproduct geworden. Je kunt bijna net zo goed een gebruikte Aygo kopen en achterlaten.

Schiphol: de Bentley onder het parkeren

Volgens het nieuwste rapport van Vliegveldinfo.nl kost een weekje parkeren op Schiphol gemiddeld € 128,50. Dat kan betekenen dat de vliegticket voor een stedentrip binnen Europa nog goedkoper is dan het parkeren.

De duurste dagen zijn het weekend en natuurlijk tijdens de schoolvakanties. Voor een weekendje (lees: 3 dagen) mag je € 98,50 aftikken. In vergelijking met bijvoorbeeld Charleroi in België zijn de prijsverschillen echt enorm. Daar kost een week parkeren ‘maar’ € 59. Maar ja, dat vliegveld is ook de hub van Ryanair. Ik bedoel maar.

Let wel: op Schiphol is vanaf P3 parkeren de shuttlebus gratis naar het vliegveld. Op Charleroi is parkeren weliswaar goedkoper, maar dan moet je vervolgens €8 per persoon betalen voor de shuttlebus naar het vliegveld zelf. Dat kan flink aantikken als je met een groepje bent.

Hoe korter je parkeert, hoe duurder het per dag wordt. Voor een weekend parkeren betaal je gemiddeld € 56 in Nederland, wat neerkomt op zo’n €19 per dag. Ga je een week weg, dan zakt dat naar €11 per dag. Een korte stedentrip is daarmee relatief duur, qua parkeren dan.

Echt goedkoop wordt het nooit. Maar er zijn wel methodes om de pijn in de portemonnee enigszins te verlichten. Online reserveren is vaak goedkoper dan ter plekke aftikken. Toch kan het slim zijn om van te voren even te checken of een taxi niet goedkoper is. Of, de trein. Ja ik weet het, ik moet nu ook kokhalzen. Weet je in elk geval zeker dat je auto niet ontvreemd wordt.

Het goedkoopste vliegveld van Nederland voor parkeren is Groningen Airport Eelde. Een lang weekend (3 dagen) parkeren kost daar slechts 25 euro. Met bestemmingen als Gran Canaria, Antalya en Mallorca is dit misschien wel het overwegen waard.

Foto: RS6 op Schiphol via paul_ammerlaan op Autoblog Spots.