Video: Netjes stoppen heeft zware gevolgen Auteur: Redactie Autoblog, gepost 25 augustus 2025 om 12:29 – Reageer Denk je een heer in het verkeer te zijn. Een automobilist voor je twijfelt enigszins. Je geeft deze persoon netjes de ruimte. Geduldig hoor! Moet het verkeer achter je er wel hetzelfde over denken..
