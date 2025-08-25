Ontwerplegende laat NIETS van het nieuwe Jaguar over

De auto-tekenaar maakt de Type 00 met de grond gelijk!
Auto-ontwerper Frank Stephenson weet wel raad met een potlood en een leeg A4’tje. Stephenson is bekend van zijn MAYA-credo dat staat voor ‘Most Advanced Yet Acceptable’. Met die filosofie tekende hij de eerste MINI sinds de overname van BMW en een powerboat, maar nog belangrijker is hij het brein achter de Ferrari F430, Maserati MC12 en zijn magnum opus: de McLaren P1.
Collega @perry_snijders sprak eerder al wat hoge piefen binnen Jaguar, maar nu is het tijd om experts van buitenaf aan het woord te laten. Bij Top Gear mag Stephenson zijn gal spuwen over het opnieuw gestarte Jaguar en de eerste conceptauto van het vernieuwde merk: de Type 00. En ik heb zo het idee dat Stephenson de Jaguar te geavanceerd en onacceptabel vindt.
Stephenson over de Jaguar Type 00
Hij trapt af: ”De Jaguar Type 00 voelt aan als een concept dat niet helemaal doordacht was voordat het prototype werd gelanceerd. Visueel presenteert hij een aantal gedurfde ideeën, maar geen enkele lijkt volledig uitgewerkt. De auto ziet er veelbelovend uit van een afstand, maar valt van dichtbij tegen.” Wat hij eigenlijk zegt, is: ‘Hé Jaguar, naar de kapper geweest? En wanneer maken ze het af?’
De ervaren auto-ontwerper stoort zich vooral aan saaie oppervlakken. ”Veel panelen zien er vlak en ongeraffineerd uit, als kleiwerk in een vroeg stadium. Er is geen sprake van spel met de oppervlakken– niets sculpturaal of dynamisch om het licht te vangen of de visuele interesse vast te houden. Het is moeilijk om één enkel aandachtspunt op de carrosserie te vinden, waardoor de auto vanuit bijna elke hoek vergeetbaar is”, zegt Stephenson.
Tevens vindt hij de verhoudingen te geforceerd en trekken de wielen op ”een speelgoedachtige manier” de aandacht en leiden daardoor af. Maar wat de auto echt mist, is het ”schurkachtige Jaguar”-DNA. Nu zijn het auto-onderdelen die los van elkaar zijn ontworpen en later aan elkaar zijn genaaid.
Het beduvelen van Jaguar houdt maar niet op. De tekenaar vergelijkt de Type 00 met een ”eerstejaarsproject van een designstudent” dat last heeft van een ”Cybertruck-effect: het nastreven van lef zonder voldoende aandacht voor proportie, doel of uitvoering”.
Hopelijk weet Jaguar de Type 00 zo om te buigen voor de productieauto dat het verdict wat minder heftig is dan nu.
Reacties
martinus.tussengas zegt
Carmageddon uit 1997. De auto van Max.
JanJansen zegt
Afgezien dat de auto een nogal goedkoop ontwerp is, wat niet bij Jaguar past, is het vooral de woke-treurnis waarmee ik niet geïdentificeerd wil worden.
De zoveelste die zo “uniek en gedurfd” is door precies hetzelfde te doen als zoveel anderen. Copy nothing m’n r–t.
Daar gaat je doelgroep van mannen met stijl en klasse.
potver7 zegt
Wat heeft ‘woke’ hier nou weer mee te maken…
Enneh, ‘doelgroep van mannen met stijl en klasse’ – volgens mij is Jaguar het (nog net) levende bewijs dat die doelgroep niet genoeg omzet genereert om een luxe automerk mee in de lucht te houden. Dus dat het merk het over een andere boeg moet gooien is overduidelijk. Rolls Royce, Bentley en Range Rover zijn voorgegaan in het aanboren van aanvullende clientèle – rappers, snelle jongens met minder stijl en klasse maar wel geld over.
Of Jaguar met dit ding op de goede weg is weet ik ook niet, maar er zijn in het verleden wel meer concepten geweest die niemand zag zitten, maar commercieel enorm succesvol waren. En andersom trouwens.
T16 zegt
Weg gelaten regels reactie Stephenson:
Lineaire systematische ordening lijkt geen echt functioneel of esthetisch doel te dienen. Parallelle lijnen doodt wat een dynamisch kenmerk had kunnen zijn. Schijnbaar onnodige functie lijnen die overal zichtbaar zijn.
Gesloten achterruit ziet eruit als een gehaaste oplapbeurt van een ongemak (maar waarom?) Onhandige achtergrille ziet er opgeplakt en onopgelost uit.
JanJansen zegt
Ergo…Jaguar is volledig de weg kwijt,
dit zie je ook terug in de dramatische verkoopcijfers:
92 auto’s verkocht in 2024 (51 in 2025)
1331 auto’s verkocht in 2019
Ik laat topjaar 2018 even buiten beschouwing met 4627 auto’s verkocht
bron: https://www.autoweek.nl/verkoopcijfers/jaguar/
potver7 zegt
Volgens mij is er voor iedere auto op de markt wel een ontwerper te vinden die het ontwerp met de grond gelijk maakt. Ik ben hier dus niet zo van onder de indruk.
PunicaOase zegt
Misschien juist een briljant ontwerp van Jaguar: iedereen heeft het erover. Je hebt niks en verkoopt niks en toch heeft men het over Jaguar.. Het eindproduct zal alleen maar meevallen en best gaaf zijn..