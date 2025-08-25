Ontwerplegende laat NIETS van het nieuwe Jaguar over

De auto-tekenaar maakt de Type 00 met de grond gelijk!

Auto-ontwerper Frank Stephenson weet wel raad met een potlood en een leeg A4’tje. Stephenson is bekend van zijn MAYA-credo dat staat voor ‘Most Advanced Yet Acceptable’. Met die filosofie tekende hij de eerste MINI sinds de overname van BMW en een powerboat, maar nog belangrijker is hij het brein achter de Ferrari F430, Maserati MC12 en zijn magnum opus: de McLaren P1.

Collega @perry_snijders sprak eerder al wat hoge piefen binnen Jaguar, maar nu is het tijd om experts van buitenaf aan het woord te laten. Bij Top Gear mag Stephenson zijn gal spuwen over het opnieuw gestarte Jaguar en de eerste conceptauto van het vernieuwde merk: de Type 00. En ik heb zo het idee dat Stephenson de Jaguar te geavanceerd en onacceptabel vindt.

Stephenson over de Jaguar Type 00

Hij trapt af: ”De Jaguar Type 00 voelt aan als een concept dat niet helemaal doordacht was voordat het prototype werd gelanceerd. Visueel presenteert hij een aantal gedurfde ideeën, maar geen enkele lijkt volledig uitgewerkt. De auto ziet er veelbelovend uit van een afstand, maar valt van dichtbij tegen.” Wat hij eigenlijk zegt, is: ‘Hé Jaguar, naar de kapper geweest? En wanneer maken ze het af?’

De ervaren auto-ontwerper stoort zich vooral aan saaie oppervlakken. ”Veel panelen zien er vlak en ongeraffineerd uit, als kleiwerk in een vroeg stadium. Er is geen sprake van spel met de oppervlakken– niets sculpturaal of dynamisch om het licht te vangen of de visuele interesse vast te houden. Het is moeilijk om één enkel aandachtspunt op de carrosserie te vinden, waardoor de auto vanuit bijna elke hoek vergeetbaar is”, zegt Stephenson.

Tevens vindt hij de verhoudingen te geforceerd en trekken de wielen op ”een speelgoedachtige manier” de aandacht en leiden daardoor af. Maar wat de auto echt mist, is het ”schurkachtige Jaguar”-DNA. Nu zijn het auto-onderdelen die los van elkaar zijn ontworpen en later aan elkaar zijn genaaid.

Het beduvelen van Jaguar houdt maar niet op. De tekenaar vergelijkt de Type 00 met een ”eerstejaarsproject van een designstudent” dat last heeft van een ”Cybertruck-effect: het nastreven van lef zonder voldoende aandacht voor proportie, doel of uitvoering”.

Hopelijk weet Jaguar de Type 00 zo om te buigen voor de productieauto dat het verdict wat minder heftig is dan nu.