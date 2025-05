Door rood rijdende SQ5 blijkt moordenaar aan boord te hebben

De Brabantse politie heeft een goede vangst gedaan.

Als je een gezochte crimineel bent is het wellicht niet handig om opvallend rijgedrag te vertonen in het verkeer. Een tweetal Polen met het nodige op hun kerfstok deed dat wel, en wist zo dat de aandacht van de politie te trekken.

De Brabantse politie zag hoe een Audi SQ5 Sportback op Pools kenteken tot twee keer toe door rood reed. Dit gebeurde ook op hoge snelheid. Ze volgden de auto op de A2, waar de Audi minstens 190 km/u reed. Op de A59 besloot de politie een stopteken te geven.

De Audi leek in eerste instantie braaf te gehoorzamen, maar in de bebouwde kom van Den Bosch gingen de Polen er toch vandoor. Daarbij werd er weer stevig gas gegeven: 111 km/u in een 50 km/u-zone. De auto reed vervolgens roekeloos door een woonwijk.

De chaos werd compleet toen de bijrijder tijdens het rijden uit de auto sprong, vlak voor een politiemotor. Die had dus duidelijk een slecht geweten. Daarna duurde het niet lang meer: de bestuurder stopte verderop en werd aangehouden. De bijrijder werd met hulp van buurtbewoners overmeesterd.

De bestuurder was onder invloed van alcohol en coke en had geen rijbewijs. Dat was nog niet het ergste: het bleken gezochte criminelen te zijn in Polen. De bestuurder was veroordeeld tot 3 jaar cel voor zware mishandeling en diefstal met geweld. De bijrijder werd zelfs gezocht vanwege moord en vuurwapenbezit. De heren worden nu uitgeleverd aan Polen.

En de Audi SQ5? Die is natuurlijk in beslag genomen. De officier van justitie gaat bepalen of de auto verbeurd wordt verklaard en zo ja, dan zien we deze waarschijnlijk terug bij Domeinen.

Via: Verkeerspolitie Oost-Brabant