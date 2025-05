Grootste Bentley Flying Spur-order ooit heeft bijzondere bestemming

De chauffeurs krijgen betaald om in de op maat gemaakte Flying Spur Mulliners te rijden.

Wat rijd je op vakantie als je thuis al vijf Lamborghini’s, drie Ferrari’s en twee Rolls-Royces hebt staan? Precies, helemaal niks. Je hebt even vrij, dus de inspanning van het rijden laat je aan een chauffeur over. Zo ziet het Galaxy Integrated Resort in Macau het ook. Dit resort met acht superdeluxe hotels onder één dak in Azië verwent de gasten met de mogelijkheid om een op maat gemaakte Bentley Flying Spur Mulliner te gebruiken als taxi.

Overigens hoef je geen miljardair te zijn om een nachtje te pitten in het resort. Voor zo’n 300 euro per nacht heb je al een kamer. Waar was ik? Oh ja, Bentley noemt het trouwens geen order, maar een ”samenwerking” en noemt de auto’s geen taxi’s maar ”chauffeur-bereden huisauto’s”.

Ik vermoed dat er bij deze samenwerking vooral geld naar Britse autofabrikant gaat. Bentley levert namelijk negen op maat gemaakte Flying Spurs af in Macau. Dat is zoals je hebt gelezen, de grootste bestelling die Bentley ooit kreeg voor zo’n model. Wat de hotelketen betaalt voor ”de samenwerking” weten we niet. Mocht je als gewone consument zo’n bestelling plaatsen, dan ben je – voordat Mulliner met de sedan speelt – al ruim 2,5 miljoen euro kwijt.

Op maat gemaakte Bentleys voor het resort

De levering van de negen Bentleys moest natuurlijk gevierd worden met een speciale ceremonie bij het hotel. Hier werden de auto’s dan ook voor het eerst getoond. De Flying Spurs zijn van top tot teen gepersonaliseerd door Galaxy in samenspraak met Mulliner.

De kleur ‘Pale Brodgar’ siert de buitenkant’. Het logo van het resort op beide voordeuren. Dit logo is uiteraard met de hand aangebracht. Vanuit de portieren schijnt een lampje het Galaxy-logo op de grond om zo de gasten te verwelkomen in de taxi, eh, chauffeur-bereden huisauto.

Aan de binnenkant begint de luxe pas echt. Alle vier stoelen zijn voorzien van Bentleys ‘Wellness Seating’. Wel zo fijn voor de werknemer van het hotel. De stoel weet hoe warm je het hebt en of de stoel moet koelen of juist verwarmen. Daarnaast zou ie ”druk bij je spieren wegnemen”. Klinkt heerlijk relaxend. Natuurlijk mag het logo niet ontbreken in de deur en is het woordmerk vlak onder de kopsteunen en hoofdkussentjes geborduurd.

Specificaties van de Bentley Flying Spur

Voor wie het nog niet opgevallen was: dit is dus de nieuwe Flying Spur. Bentley is gestopt met de W12 en gebruikt nu een PHEV-krachtbron met V8. Hotelgasten zullen bijzonder snel op hun gewenste bestemming kunnen zijn. De PHEV-aandrijflijn produceert een machtige 761 pk en 1.000 Nm koppel. Wat waarschijnlijk belangrijker is voor de gasten: de Flying Spur kan 76 kilometer elektrisch rijden voor een comfortabele rit zonder onnodig kabaal. Boe!

Overigens is er ook een nieuwe Continental GT waar eveneens een stekker in kan.