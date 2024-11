Tesla-fabriek blijkt enorm vervuilend

De Tesla-fabriek in Fremont blijkt een ware milieuramp te zijn.

Je kunt niet een schone auto produceren zonder vervuiling. Dat is onvermijdelijk. Toch mag je verwachten van een merk als Tesla dat ze niet onnodig vervuilen. Tesla lijkt het echter niet zo nauw te nemen met de regelgeving op dit gebied.

Het Wall Street Journal heeft e-mails en documenten ingezien waaruit blijkt dat de Gigafactory in Californië enorm vervuilend bezig is. Zo dumpte Tesla bijvoorbeeld vervuild water met olie, verf en chemicaliën in de rivier.

Ook was er maandenlang een deur van een oven die niet goed sloot. Dit zorgde voor extra uitstoot. Tesla sjoemelde echter om dit te verbergen voor een controleur, door de hoeveelheid brandstof die naar de oven ging aan te passen en de deur tijdelijk te sluiten. Zo kwam Tesla door de keuring.

De Tesla-fabriek zorgt ook voor een hoop luchtvervuiling. In de afgelopen vijf jaar heeft Tesla maar liefst 112 overtredingen begaan qua uitstoot. Dat is meer dan vrijwel alle andere fabrieken in Californië. Er was slechts één fabriek die vaker de fout in ging: een olieraffinaderij…

Elon Musk zegt dus wel de aarde te willen redden met Tesla, maar intussen lapt hij alle regels aan zijn laars. En kenners hebben nu het donkerbruine vermoeden dat hij die vervelende milieuregels flink wil versoepelen in zijn nieuwe rol onder Trump.

Bron: Wall Street Journal