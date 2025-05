Deze Alfa V6 ligt in een verrassende auto

Een Busso V6 middenmotor, dat hebben we nog niet vaak gezien.

Een Busso V6 is altijd leuk, of deze nu in een Alfa 75 ligt of in een Alfa GT. Deze motor is ook nog in enkele niet-Alfa’s geleverd, maar nu hebben we wel een heel bijzondere auto met een Busso V6. Dit is er namelijk eentje met een middenmotor.

Het betreft een heuse Lancia Stratos. Althans… een moderne recreatie van de Stratos. Dit is niet de New Stratos op basis van de F430, maar een creatie van het Britse Retropower. De basis is afkomstig van ListerBell, die gespecialiseerd is in Stratos-replica’s.

Retropower heeft er een eigen draai aan gegeven. De auto ziet er nog steeds uit als een Stratos, maar er zijn elementen van de Stratos Zero in verwerkt. De Zero was de bizarre wigvormige concept car uit 1970, die verder heel weinig te maken heeft met de productieauto. De Stratos Zero-invloeden zijn onder meer te zien in de driehoekige vormen achterop en de kleur.

Waar de Stratos Zero een V4 had, en de uiteindelijke Stratos een Dino V6, is deze auto voorzien van een ander blok. Retropower heeft de befaamde Busso V6 in de auto gelepeld. En toen ze toch bezig waren, hebben ze er ook een supercharger op geschroefd. Het resultaat is 405 pk, meer dan het dubbele van wat een originele Stratos levert.

Het betreft een one-off creatie, dus zoals deze auto rijdt er geen tweede rond. Wel zijn er nog meer Stratos-replica’s met een Busso V6, dus in dat opzicht is deze auto niet helemaal uniek. Desalniettemin is het een heel bijzonder (en gaaf!) project.

Het goede nieuws is dat deze auto binnenkort geveild wordt. Het slechte nieuws is dat het stuur aan de verkeerde kant zit. De auto dateert uit 2022 en is met 483 kilometer op de klok nog gloednieuw. Veilinghuis Iconic Auctioneers rekent op een bedrag van omgerekend €165.000 en €188.000. Geen geld!