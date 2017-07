Draait VAG de Audi R8 de nek om?

Volgens enkele Duitse collegae is het lot van de R8 bezegeld.

Audi zelf hamert er altijd op dat ze een ontzettend lange en glorieuze geschiedenis hebben die teruggaat naar bijvoorbeeld de Auto Union-racemonsters van voor de tweede wereldoorlog. Maar naar mijn geheel subjectieve mening bestaat het Audi zoals we dat nu kennen ongeveer sinds de invoering van de Ax-modellen medio jaren ’90. Oké, je zou kunnen zeggen dat de laatste Audi’s 80 en 100 ook al wat gelijkenissen hadden met de auto’s die het merk nu aanbiedt. Sterker nog, de eerste A6 was letterlijk een strakgetrokken 100. Desalniettemin is de nieuwe nomenclatuur die het premium-merk van VAG ging hanteren met de 8L A3, B5 A4, C4 A6 en D2 A8 een handig markeringspunt.

Het was in deze periode dat Audi écht frontaal de aanval inzette op de andere Duitse premium-merken en met name het sportieve BMW. De Audi 100 Avant was een auto voor cement-boeren, de A6 Avant één voor hippe gynaecologen. Ja, voorheen waren er al een paar rally-kanonnen. En tuurlijk, de S2 op basis van de 80 en S4 op basis van de 100 bestonden ook al. Maar vanaf de Ax-modellen kwam er een Sx en/of RSx van elk model! Voorsprong door (vermeende) sportiviteit.

En toch, mede door de FWD-basis van alle Audi’s bleven er altijd die haters critici, zoals ondergetekende. Teveel gewicht op de neus, teveel onderstuur, verkeerde proporties, je kent het riedeltje wel. BMW’s M-modellen cirkelden op de circuits eenvoudig ringen om de snelle Audi’s heen. Tot 2007 tenminste, want in dat jaar toverde Audi met dank aan neef Lamborghini de R8 uit de hoge hoed. Een heuse supercar, weliswaar nog steeds met vierwielaandrijving, maar zonder zware neus. Het gnuiven van de BMW-fanb0iZ was voorgoed voorbij.

Als informatie van Auto-Motor-und-Sport echter klopt, dan kan het gnuiven binnenkort weer beginnen. Twee bronnen zouden tegenover journo’s van A-M-und-S’ zusterpublicatie Sport Auto namelijk bevestigd hebben dat de huidige, tweede generatie R8 (rijtest) ook meteen de laatste wordt. Een opvolger van het model staat niet in de planning.

Dat de R8 een roestige ijsprikker in de rug gestoken wordt is wellicht een teken van een herpositionering van Audi binnen VAG. De Wolfsburgers hebben aan de sportieve zijde van hun portfolio namelijk ook nog Porsche, Bentley, Lamborghini en Bugatti zitten. Het is een beetje hetzelfde probleem dat VAG heeft met SEAT en Skoda, hoe differentieer en positioneer je al die merken? Daarnaast verkocht de R8 ook niet geweldig, zeker niet in vergelijking met de Porsche 911. Maar ook de Lamborghini Gallardo/Huracan heeft gemiddeld zo’n 75 procent van de verkoopaantallen die de R8 scoort behaald.

Ondanks dat de R8 dus waarschijnlijk doodgestoken wordt betekent dat overigens niet dat Audi ook geen elektrische supersporter meer in het gamma krijgt. Nadat de nieuwe R8 e-tron na korte tijd (weer) van de markt verscheen werd door R&D-honcho Peter Mertens al geopperd dat een toekomstige stroom-sportwagen los zou moeten staan van de R8.



Bedankt Frank voor de tip!