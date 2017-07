Deze blauwe pijl is de snelste Porsche 911 Turbo S

Gele pijl bij de blauwe pijl.

Gezien het aantal tuners dat Porsche 911 Turbo’s voorziet van belachelijke hoeveelheden pk’s kunnen we ons eigenlijk haast niet voorstellen dat dit de snelste 991 Turbo S is, maar dat is wel wat Edo Competition claimt voor hun Blue Arrow. Ze beroepen zich daarbij op de snelheid van 344,18 kilometer per uur die de auto bereikte op de High Speed Oval ATP Papenburg en waardes gemeten door kwaliteitspublicatie Autobild Sportscars.

Dat de auto snel is staat buiten kijf. Opgepompt tot 675 pk doet de Porsche de nul-naar-honderd in 2,7 seconden, nul-naar-tweehonderd in 8,6 seconden en nul-naar-driehonderd in 23,4 seconden. Dat laatste is 6,2 seconden sneller dan het standaard productiemodel. Los van het extra vermogen is ook een gewichtsreductie van 60 kilo verantwoordelijk voor de toegenomen prestaties.

Mocht je er op zitten te wachten kan Edo naast de technische upgrades je auto ook voorzien van een wat dikkere koets en luidere uitlaat. Een mooi detail is de lichtgewicht accu die deels uit carbon vervaardigd is. Ga jij pijlsnel naar Edo Competition om je 911 Turbo S aan te laten pakken?