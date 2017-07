BMW verkiest Britten boven Nederlanders

De Brexit ten spijt gaan we vrijwel zeker een smadelijke nederlaag lijden tegen de Britten.

Niet onze jongens in Born, maar de Limey Bastards in Oxford staan volgens persbureau Reuters namelijk op pole position om de volledig elektrische MINI hatchback te mogen bouwen. Ik weet wat je denkt: niet sinds de Slag bij Lowestoft op 13 juni 1665 hebben we zo’n dikke dreun meer ontvangen van onze Noordzee-buren.

De VDL-fabriek in Born was in de running om de elektrische MINI te fabriceren, doch hoewel volgens BMW nog niks officieel in kannen en kruiken is, worden zij dus waarschijnlijk gepasseerd. VDL bouwt momenteel onder andere de elektrische MINI Countryman, maar laten we eerlijk zijn, dat is objectief een onooglijk ding. Zo’n ‘echte’ MINI op stroom heeft waarschijnlijk meer kans om een grote schare kopers te vinden.

De definitieve aankondiging wie de elektrische MINI mag gaan maken wordt verwacht op de IAA in september. VDL heeft dus nog heel even de tijd om de BMW-honcho’s op andere gedachten te brengen. Psst…BMW…WK-finale 1966, je weet zelluf.

Image-Credit: de eerste auto van @kalslasie via autojunk