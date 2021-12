Volkswagen Multivan is klaar voor een wereldreis

Met een paar modificaties van Delta4x4 ziet een nieuwe Volkswagen Multivan eruit alsof ‘ie de wereld rond kan.

Als je echt alle hoeken van de wereld wil zien, denk je misschien dat een Toyota Land Cruiser Arctic Trucks dé uitkomst is. Maar je kunt een onoverwinnelijke auto ook op iets anders baseren. Vraag maar aan Delta4x4, die maken van van alles een terreinwagen voor je. Een Volkswagen Multivan bijvoorbeeld, ook daar kan Delta4x4 wat mee.

Volkswagen Multivan door Delta4x4

Kijk maar naar dit concept. De nieuwe generatie leent zich prima voor een ’terreinwagen’, kennelijk. Delta4x4 gaat namelijk van de nieuwe Multivan een dikke alleskunner maken. De foto’s die we zien zijn nog renders, maar het is de bedoeling dat het binnenkort werkelijkheid wordt.

Hoe dat bereikt wordt? Vrij simpel eigenlijk. De bus wordt iets opgehoogd (40 mm) zodat er ruimte is 17 inch velgen met 22 inch Loder All Terrain banden. Om de boel een beetje beter te laten passen, zijn er verbrede plastic wielkasten toegevoegd. Voorop zit een bullbar met twee verstralers en extra proviand kan op het dakrek. Zo kun je je eigen keuzes maken met de binnenruimte, denk aan een camper-ombouw. Daarmee is de Multivan door Delta4x4 een mooie alleskunner.

Zoals gezegd zijn het nog digitale plaatjes, maar binnenkort wordt alles echt uitgegeven door Delta4x4 voor de nieuwe Volkswagen Multivan. Dan wordt er ook meer informatie bekend voor potentiële geïnteresseerden.