Nieuwe president FIA heeft een bijzondere autocollectie

FIA president Jean Todt geeft het stokje over aan Mohammed Ben Sulayem, de nieuwe baas van de FIA. Iemand wiens autocollectie aardig goed aangeeft dat hij van auto’s houdt.

Het seizoen Formule 1 is ten einde en daarmee ook het termijn van Jean Todt. De FIA president die vanaf 2009 met de scepter zwaait kapt ermee en de vervanger is al bekend. Dat is Mohammed Ben Sulayem. Als je veel van de FIA en tot op zekere hoogte autosport af weet, dan is dat zeker geen onbekende naam.

Mohammed Ben Sulayem

Om even te beginnen met de wie-vraag: Mohammed Ben Sulayem is een 60-jarige ex-racer uit de Verenigde Arabische Emiraten. Hij kreeg bekendheid als succesvolle rallyrijder op het Arabische schiereiland. Hij won het Midden-Oosterse rallykampioenschap 14 keer. In 2005 sloot hij zich aan bij de Emirates Motorsports Organisation (EMSO) en vervolgde zijn weg tot vicepresident bij de FIA World Motorsport Council voor het Midden-Oosten. Ben Sulayem is democratisch gekozen door 61 procent van de stemmers en zal in eerste instantie vier jaar blijven zitten. Daarna zal er weer gestemd worden.

Autocollectie

Leuk, maar misschien nog wel leuker is de autocollectie van Mohammed Ben Sulayem. Rijke racer, woonachtig in Dubai, dat kan niet anders dan een dikke verzameling zijn. En dat klopt. De eindjes zijn een beetje lastig aan elkaar vast te knopen en beeld is schaars, maar we hebben wat dingen gevonden. Let wel: omdat het internet een soort tijdmachine wordt voor dit artikel, is niet bekend of alles nog steeds in zijn bezit is.

Bovenstaande video is één van de gastrollen die Ben Sulayem en zijn autocollectie maakten op het internet. We zien hier Jeremy Clarkson in de oude dagen van TopGear (voor Hammond en May) die een gesprek heeft met de nieuwe FIA president, toen nog rallyrijder. Hij kwam even zijn Ferrari F40, Ferrari F50, Porsche 959 en Jaguar XJ220 tonen.

Daarnaast heeft hij ook nog een Lamborghini Countach, Porsche 911 GT1, Mercedes AMG CLK GTR, Porsche Carrera GT en een Ferrari Enzo. Er gaan wat foto’s het internet rond van auto’s die van hem zouden zijn, maar dit kan niet honderd procent bevestigd worden. Wel klinkt het aannemelijk: Ford GT, Pagani Zonda, Pagani Huayra BC, Bugatti Veyron, Koenigsegg Agera en waarschijnlijk nog veel meer waar het internet nog nooit bij is geweest. Ook is er tijdens een recent interview gezegd dat hij 21 stuks van de Mercedes 600 Grosser heeft. En dat zijn alleen de highlights, dagelijks vervoer in de vorm van AMG Mercedessen en Range Rovers tellen we dan niet eens mee.

We horen je denken: een beetje zielloos. Bijna alles wat Mohammed Ben Sulayem heeft is in de kleur die je het meest verwacht en kennen we wel van andere collecties. Een wat uniekere highlight is bovenstaande Mercedes SLK 55 AMG. Het valt misschien op dat er twee gapende gaten in de motorkap zitten. Dat komt omdat voorin een 5.4 liter grote V8 met supercharger ligt, die uit een Mercedes SLR McLaren komt. Ja, echt. Dat project is trouwens met dank aan een tuningbedrijf van Ben Sulayem: Ben Sulayem Performance. Waar naast een Dubaïs KVK-nummer ook weinig over te vinden is.

Kortom: de nieuwe FIA president Mohammed Ben Sulayem laat het breed hangen. Een imposante collectie. Nou maar hopen dat zijn autosmaak ook voor goede beslissingen bij de FIA zorgt.