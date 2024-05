Aan deze Bugatti heeft het merk de iconische kleuren te danken

Eén van de edities van de Bugatti Chiron Super Sport eert weer een andere verre voorvader dan de vorige edities.

Bugatti is één van de meest exclusieve automerken van het moment. We kennen het als het meest extreme prestigeproject van VAG, inmiddels Rimac. Maar Bugatti kent een lange geschiedenis waarin het merk zichzelf meermaals opnieuw uitvond. In den beginne was er de oorsprong van het merk door Ettore Bugatti (en zoon Jean). Het merk was verantwoordelijk voor een serie zeer vooruitstrevende auto’s van de jaren ’10 (van de vorige eeuw) tot de jaren ’50. Het merk vond een reïncarnatie in de jaren ’80 en ’90 toen Romano Artioli de EB110 op de markt bracht. De VAG-periode begon pas in 1998.

Kleurstelling

Het Bugatti van VAG heeft eigenlijk niet heel veel te maken met de twee voorgaande periodes, behalve de merknaam en de basis in Molsheim. Maar om de oertijd van het merk te eren, zit elke Bugatti Veyron en Chiron vol met designdingetjes die doen denken aan de verre voorgangers. Zo is de hoefijzervormige grille een knipoog naar het verleden, evenals de grote meerspaaks velgen en zelfs de kleurstelling van de Veyron en Chiron. De auto wordt ‘in tweeën gedeeld’ door een C-vormige lijn die de two-tone kleurstelling mooi contrasteert.

En de auto waarop dat geïnspireerd is? Dat is de Bugatti Type 55. Dit was een wat meer op de straat georiënteerde roadster-versie van de Type 51-raceauto. Het koetswerk werd ontworpen door Jean Bugatti, de zoon van Ettore, en de meest iconische kleurstelling was de zwarte koets met gele two-tone delen. En je ziet het: de C-vorm komt hier al terug. Bugatti meent dan ook dat dit de auto is waaraan we de moderne tweekleurige lak van het merk te danken hebben.

55 1 of 1

Eén van de Bugatti Chiron Super Sports eert dan ook de Type 55. Eigenlijk perfect: de Super Sport-modellen van Bugatti worden vaak afgekort tot SS, wat geschreven erg lijkt op 55. In het geval van deze unieke Bugatti Chiron SS wordt de klassieke two-tone gebruikt in combinatie met exact dezelfde geel/zwarte kleurstelling.

Het zou Bugatti niet zijn als er naast de kleuren en wat marketingpraat niet wat hoedtikken naar de Type 55 in zaten. Zo heeft de Chiron SS net als de Type 55 een zwarte streep over de voorklep zitten. Ook de velgen lijken meer op de koetsachtige wielen die Bugatti des tijds gebruikte dan de ‘normale’ SS-velgen. In het interieur zien we ook een mooi zwart/geel contrast en de Escher-achtige overgang met het SS (of 55)-logo is echt heel gaaf.

De Type 55 stond des tijds bekend als een zeer snelle roadster dankzij een 2.3 liter grote acht-in-lijn(!)-motor met wel 130 pk. Daarmee kon je 180 km/u halen. De Bugatti Chiron SS laat zien hoe ver je kan komen in 90 jaar: diens 8.0 liter grote W16 met 1.600 pk haalt bijna 500 km/u.