Drie keer raden welk BMW-merk de jongste kopers heeft

Het merk met de jongste kopers van BMW Group, dat moet wel MINI zijn! Toch?

In tegenstelling tot de enorme expansiedrift van Volkswagen in de vroege jaren ’00, heeft BMW hun assortiment maar met twee merken uitgebreid in de afgelopen jaren. Uit hun enorme overname van alle Rover-merken is alleen MINI overgebleven en om een luxemerk te hebben werd Rolls-Royce aan het gamma toegevoegd. Toch heeft de BMW-groep daarmee het merendeel van de markt om te bedienen. MINI voor de kleine doch fijne hippe auto’s, BMW voor de premium middenklasse en Rolls-Royce voor de mensen die echt zo veel geld hebben dat ze het zelf ook niet meer weten. Dan kan een met diamanten bedekt dashboard er echt nog wel bij.

Sommige mensen proberen wel iets goedkoper Rolls te rijden met bijvoorbeeld een grijs kenteken (via @ecnerualcars op Autoblog Spots).

Geld

Die rangorde geldt ook als je kijkt naar de vanafprijzen. MINI’s zijn het meest bereikbaar van de drie. Daarna wordt eigenlijk het hele prijzengamma van 40.000 euro tot dik twee, bijna drie ton gevuld door het enorme gamma van BMW zelf. En daarboven zit Rolls-Royce, verantwoordelijk voor auto’s die minstens meerdere tonnen kosten en kunnen oplopen tot wel 20 miljoen euro. En als jij je hele leven lang hebt gewerkt weet je dat het cliché is dat geld komt met de jaren. Je begint in een MINI, upgradet na hard werken naar een BMW en op je oude dag heb je al je bonussen bij elkaar kunnen leggen voor een Rolls-Royce.

Jongste kopers bij BMW

Toch is de realiteit andersom. BMW deelt de leuke verhalen over hun merken ter ere van 50 jaar BMW in Noord-Amerika. Inzoomend op Rolls-Royce komt daar aan het licht dat het juist dat merk is waar de jongste kopers zitten binnen BMW Group. Ergens is het wel logisch: veel jonge miljonairs willen direct het dikste van het dikste en dan is een Rolls-Royce eigenlijk een ultieme uiting van rijkdom. Vandaar ook dat een standaard Rolls-Royce niet meer voldoet en een vers aangeschafte Rolls-Royce vaak ook nog even bij een tuner als Mansory langs mag.

Waarschuwing: hier volgt een foto van een Mansory Rolls-Royce.

Overigens is de leeftijd in kwestie 43 jaar oud, wat dan weer totaal niet jong voelt. Weet wel dat er ook nog genoeg grijsharigen met oud geld shoppen bij RR. Maar goed, tegelijkertijd verwacht je dat jonge mensen ook genoeg bestellen bij BMW en zeker MINI.

Andere feitjes over Rolls-Royce in de huidige wereld is dat de gemiddelde prijs van een exemplaar enorm is gestegen. Voorheen betaalde men gemiddeld 300.000 dollar voor een Rolls, nu is dat 500.000 dollar. Wat wil je ook met een paar op maat gemaakte auto’s van acht tot twintig miljoen dollar die het getal flink naar boven afronden. Toch bemerkt Rolls-Royce ook dat klanten steeds meer voor personalisatie kiezen en twee identieke Rollsen vrijwel niet bestaan. Ook deelt BMW wat geschiedenis, over de poging tot aankoop van Rolls-Royce in de jaren ’90 en de uiteindelijke koop waar BMW het merk ‘kaapte’ van Volkswagen door slim te zijn. Voor meer diepte over dat laatste is de special over de Rolls-Royce Phantom VII verplichte kost.