Special: Rolls Royce Phantom VII

De beste auto die BMW kon bouwen.

Automerken kopen. Je moet het maar kunnen. Het lijkt heel erg simpel. Je koopt een merk met enorm veel potentie, dat nogal is afgegleden. Dat eerste is een reden om überhaupt het merk te komen, het tweede deel zorgt voor een lage aanschafprijs. Een win-win situatie voor de aandeelhouders dus. Hoewel automerken kopen iets van alle tijden is, leek het wel een rage te zijn in de jaren ’80. Met name Volkswagen was er zeer bedreven in. Onder de regerende vuist van Ferdinand Piëch en de zijnen werden diverse merken opgekocht. Van bescheiden merken als Seat en Skoda, tot aan prestigieuze merken als Lamborghini en Bugatti. De meest interessante strijd om een prooi voerde VAG in de jaren ’90 echter met BMW.

Het merk uit München zag de bui al een beetje hangen. Alle merken gaan samenwerken en kopen elkaar op, maar het eigenwijze BMW blijft over. Voor de korte termijn geen enkel probleem: BMW verkeerde in blakende gezondheid en was in de jaren ’90 bezig de voorbereidingen te treffen voor enorme modelexpansie. Die schaalvergroting zou betekenen dat er veel meer verschillende BMW’s zouden komen.

BMW is natuurlijk een premium merk, dat opereert in het premium segment door premium producten te verkopen. Doch ‘onder’ en ‘boven’ het eigen modelgamma was nog ruimte. De ruimte aan de onderkant van de markt werd opgevuld door Rover. Oneerbiedig gezegd was Rover de minst bezoedelde naam van Groot-Brittannië in het middensegment. Alle andere Britse merken stonden synoniem voor belabberde kwaliteit, ondermaats design en tegenvallende rijeigenschappen.

BMW heeft meer dan zomaar een link met Britse automerken. Met name met iconische merken en modellen. Ondanks het feit dat Britse middenklassers belachelijk slecht konden zijn, was de Mini een van de meest briljante auto’s ooit. En wat te denken van de Range Rover? Daar had BMW fantastische plannen mee. Sterker nog, het zijn perfecte moderne interpretaties van het origineel. Maar BMW leek te zijn vergeten dat er onder de Range Rover en boven de Mini nog een enorm gat zat dat opgevuld moest worden. Met alleen de Rover 75 gingen ze er niet komen. De samenwerking met Rover ging bovendien dermate stroef en kostte dermate veel geld, dat ze Rover zo gauw mogelijk van de hand deden.

Gelukkig had BMW nog een Brits merk in zijn portfolio: Rolls-Royce. Althans, dat dachten ze in München. Want in Wolfsburg bij Volkswagen dachten ze óók dat ze Rolls-Royce gekocht hadden. Waar ging het fout? In 1998 had de eigenaar van Rolls-Royce en Bentley, Vickers, beide merken in de verkoop gedaan. Tot die tijd was het niet anders dan dat die merken bijelkaar hoorden. Rolls-Royce-Royce was ultieme luxe. Bentley ook, maar dan ietsje sportiever.

BMW wilde Rolls-Royce heel graag kopen. Het was een perfect merk voor boven hun eigen modelgamma. Daarbij deed BMW al zaken met Rolls-Royce. Ze leverden immers motoren voor de Rolls-Royce Silver Seraph en Bentley Arnage. Maar Piëch en de zijnen waren guller bij het bieden: waar BMW 340 miljoen pond over had voor de inboedel, bood Volkswagen doodleuk 90 miljoen extra. Dat is makkelijk zaken doen. Volkswagen kocht bij de verkoop de legendarische fabriek in Crewe plus de rechten voor de Spirit of Ecstasy én de markante gepatenteerde spijlengrille. Kortom, goed voor elkaar, zo zou je denken.

Maar daar ging het fout voor Volkswagen, want ze bleken eigenlijk alles gekocht te hebben behalve de naam Rolls-Royce. De naam is namelijk eigendom van de straalmotor-fabrikant Rolls Royce, niet van de automobieldivisie. De vliegtuigmotor-bouwers hadden net een paar goede zaken met BMW gedaan. Ondanks dat Aerospace afdeling van Rolls Royce enorm zijn zakken had kunnen vullen door dit wedstrijdje verpissen tussen BMW en VAG, gebeurde dat niet. Het verkocht de naam Rolls Royce en het logo voor een schamele 40 miljoen pond aan, jawel: BMW.

Rechtszaak na rechtszaak volgde. Volkswagen voelde zich enigszins terecht in de maling genomen, terwijl BMW voor 290 miljoen mínder dan gepland de winnende hand leek te hebben. Leuk dat VW de fabriek plus de rechten voor het ornament en de grille in zijn zakken had, maar zonder de naam Rolls-Royce zijn die niks waard. BMW had de rechten voor de naam en nog een troef achter de hand. Zoals gezegd leverden ze de motoren voor de huidige modellen en was er een contractuele verplichting om het minimaal twaalf maanden van te voren aan te geven indien het daarmee wilde stoppen. Een tijdspanne waarin het onmogelijk was voor Volkswagen om eigen motoren passend en gehomologeerd te krijgen.

Omdat zowel BMW en Volkswagen een gezamenlijk doel hebben (geld verdienen), werd er een deal gesloten. Het ging Volkswagen sowieso voornamelijk om Bentley. Dat merk had veel meer toekomstperspectief en deed het toentertijd al aanzienlijk beter dan Rolls-Royce. Voor vier jaar lang zou Volkswagen de leiding hebben over de productie en verkoop van Rolls-Royce en Bentley. BMW zou braaf de motoren leveren, Volkswagen zou braaf Rolls-Royces aan de man blijven brengen.

Volkswagen pakte BMW wel terug. Omdat al bekend was dat Rolls-Royce vanaf 2003 van BMW zou zijn, werd er nauwelijks meer geïnvesteerd, terwijl dat makkelijk kon. Het eerste wat Volkswagen deed was de 6.75 liter V8 weer terug tot leven brengen. De motor werd middels Duits geld met succes nieuw leven ingeblazen. De über-britse motor was een belangrijk onderdeel van het RR/Bentley ‘heritage’. Met de Arnage Red Label bracht Volkswagen weer leven in Bentley ten opzichte van RR, dat langzaam leek af te sterven. Ja, ze werden gebouwd. Maar de Seraph werd nauwelijks verbeterd of aangepast. Het motoren blijven leveren voor Bentley door BMW bleek nauwelijks nog nodig. Met de komst van de Arnage Red label, werd de standaard Arnage omgedoopt tot Green Label. Uiteindelijk zijn er slechts zeven exemplaren van de Green Label verkocht, de rest ging voor de Red Label.

VAG maakte daarmee de indruk dat het Rolls-Royce wilde laten doodbloeden. Er werd in de periode van vier jaar slechts één nieuw model geïntroduceerd, de Rolls-Royce Corniche (afbeelding onder). Ondanks dat het leek op een cabriolet versie van de Silver Seraph, was het eigenlijk een Bentley Azure met Rolls-Royce logo. Het was de eerste en enige keer dat een Rolls-Royce in technisch opzicht een Bentley was. In alle andere gevallen was het namelijk andersom. Ja, er was een Park Ward (de lange Seraph), maar die stond al in de planning. Qua verkopen maakten de Bentleys compleet gehakt van de Rolls-Royces met de jaren. Denk aan iets meer dan 300 in 2000, iets meer dan 100 in 2001 en tientallen in 2002.

BMW stond daarna voor een enorme opgave. Ze moesten eigenlijk vanuit het niets beginnen. Want ondanks dat ze op slimme wijze de naam hadden en rechten hadden gekocht voor Rolls-Royce, hadden ze vrij weinig om op voort te borduren. Geen fabriek, geen personeel, geen platform. Aan de andere kant: ze hadden ook nul van de problemen waarmee Rolls-Royce voorheen te kampen had overgenomen. De Britse variant van het cliché ‘dat doen wij altijd zo’ was dus niet van toepassing. BMW had nu de kans om Rolls-Royce een passende wedergeboorte te geven. In tijden dat Bentley vele malen populairder was dan Rolls-Royce, was het tijd om terug te slaan. De auto die dit moest gaan bewerkstelligen werd de Rolls-Royce Phantom. De Phantom VII om precies te zijn. De naam Phantom werd namelijk al zes maal eerder gebruikt voor de meest prestigieuze Rolls-Royces.

Omdat BMW opnieuw moest beginnen, kon de Phantom op een nieuw platform gebouwd worden. Sterker nog, men kon niet eens aanspraak maken op de oude assemblagelijn. De productie moest namelijk ook verhuizen, daar Volkswagen alleen nog Bentley’s wenste te maken in Crewe. Daarom werd er door BMW een fabriek uit de grond gestampt in Goodwood, vlakbij de beroemde lap asfalt waar het Festival of Speed verreden wordt.

De auto had niets te maken met zijn voorganger. Het grotendeels uit aluminium vervaardigde platform en koetswerk was aanzienlijk groter dan dat van de Silver Seraph. De Phantom moest niet een half maatje, maar anderhalf maatje boven een BMW 7-Serie staan. Dus ondanks de lichte constructie woog de Phantom met gemak tweeënhalve ton. In absolute zin erg zwaar, in relatieve zin viel het mee, want de luxe limo is gigantisch groot.

Dat was natuurlijk een eis van bovenaf waar Marek Djordjevic maar wat graag mee werkte. De Servische ontwerper kon namelijk helemaal zijn gang gaan voor de Phantom. De auto moest namelijk de ultieme Rolls-Royce worden, zonder dat hij rekening hoefde te houden met de verouderde technische basis van de voorgangers. Het belangrijkste voor de toen piepjonge Djordjevic waren de proporties. Als een grote auto verkeerde proporties heeft, wordt ‘ie lomp. Als de porporties perfect zijn, wordt ‘ie imposant. Zie het een beetje als Dwayne Johnson en Ton Elias: beide zijn erg groot en wegen waarschijnlijk hetzelfde, maar de proporties zijn compleet anders.

De overhang aan de voorkant was minimaal. De enorme motor moest schuil gaan onder een enorme motorkap, de voorwielen moesten zo ver mogelijk naar voren. De grille en het front moesten daarentegen bijna verticaal zijn, op deze manier was het vooraanzicht zeer imposant. Over de wielen gesproken; Djordjevic kon niet genoeg benadrukken hoe belangrijk grote wielen waren. Daarmee doelde hij niet op platte bandjes en grote spaakvelgen, maar de wielen moesten ongeveer half zo hoog als de totale wagenhoogte zijn.

Het was volgens hem de reden waarom zoveel sportwagens zo fraai zijn: als de wagenhoogte ongeveer twee keer hoger als de wielen, krijg je een bijzonder elegant zij-aanzicht en een goede stance. De jetsers werden 21” groot en voorzien van bijzondere naafdoppen. Ze zaten niet vast aan de wielen, maar iets ervoor met een gewichtje eronder. Zo bleef het RR-logo altijd rechtop staan.

De motor was een bijzonder hoogtepunt. De unit kwam binnen in een krat vanuit München. Dat klinkt oneerbiedig, maar de N73B68 was het huzarenstukje van een merk dat motoren in haar bloed en zelfs naam heeft zitten. Ondanks dat de motor geen 6.75 V8 was, gaf de V12 wel een hoedtik aan die motor vanwege het slagvolume van 6.749 cc. Het karakter van de V12 was heel anders dan dat van de V8. Die V8 imponeert met veel koppel bij lage toeren. De V12 was meer een ‘echte’ motor: weinig gas is weinig power, veel gas is veel power. Om te zien hoe je ‘vermogens management’ verloopt, had de Phantom een ‘power reserve meter’. Daar kon de bestuurder zien hoeveel procent van het vermogen er gebruikt werd.

En vermogen was er te over. De V12 leverde namelijk zo’n 460 pk bij 5.350 toeren en 720 Nm bij 3.500 toeren. Dat haalt een flink getunede diesel ook wel en een beetje biturbo V8 op benzine ook. Maar die hadden beide niet de manieren van de 6.75 V12. Want hoeveel motoren ken je die bij 1.000 toeren al 500 Nm afgeven? Die zo trillingsvrij én soepel oppakken? Inderdaad, die zijn er niet. Voor degenen die nu roepen ‘dat kan een elektromotor ook’: ja, dat klopt. Dat kan een elektromotor ook, maar toch is dat geen vergelijking. Er zullen punten zijn waarop een Casio superieur is aan een Patek Philippe. En waar een Korg keyboard superieur is aan een Steinway. Wie de vergelijking maakt tussen een Tesla Model S (of andere EV) en Rolls-Royce Phantom maakt het vergelijk tussen een ordinair plastic wegwerpproduct met bijzondere kenmerken en een kunstwerk dat toevallig commercieel te vermarkten was.

Al helemaal wanneer je het interieur erbij betrekt. Dat was namelijk zo mogelijk nog meer bijzonder dan het exterieur. Omdat de Phantom zo gigantisch groot was, kon je lekker hoog zitten. Het is geen Range Rover natuurlijk, maar het scheelt in zithoogte minder dan je aanvankelijk zou denken. De zitpositie was hoog en rechtop. Instappen ging via enorme deuren die niet zouden misstaan in Zwitserse kluis. De achterdeuren waren zogenaamde ‘Coach Doors’, aldus Rolls-Royce. Zo kon de persoon in kwestie beschermd uitstappen.

Mocht het wat regenen, kon men gebruik maken van de paraplu. Ja, die heeft een Skoda Superb ook. Maar in de Phantom was de paraplu voorzien van een teflon coating, zodat het water niet bleef hangen in de paraplu en deze dus niet ging schimmelen. Maar het is voornamelijk het design van het interieur wat de Phantom zo briljant maakte. Natuurlijk was er gebruik gemaakt van bijzonder zacht leer, hoogpolig tapijt en fraai bewerkt hout. Maar het waren details als het stuurwiel dat de auto bijzonder maakte. Ondanks dat moderne voorzieningen zoals stuurwielbediening en verwarming aanwezig zijn, kon je het er niet aan af zien. Het zag eruit als een klassiek Rolls-Royce stuur zoals Rolls-Royce ze zelf al jaren niet meer maakte.

De achterbank was natuurlijk waar je wilde zitten. Phantom eigenaren zitten op de achterbank, Phantom bestuurders zijn vaak in loondienst. Maar als je ermee ging rijden, werd je nimmer teleurgesteld. Als je de V12 goed de sporen gaf, was het mogelijk om van 0-100 km/u te halen in minder dan zes seconden. De Phantom was op 240 km/u begrensd. Meer dan voldoende voor zo’n mastodont. Maar aanspraak maken op al het vermogen is ordinair. Het gaat om de wetenschap dat het allemaal meer dan voldoende is.

Dat is eigenlijk het meest knappe van BMW. Ze hebben bij BMW een ware Rolls-Royce neergezet en zich geconcentreerd op de dingen die een Rolls-Royce zo bijzonder maken. De tijdloze, klassieke schoonheid was daarbij heel erg belangrijk. De Phantom had niet één, maar twee iDrive controllers. Toch zag je er geen zitten. Hetzelfde gold voor het navigatiesysteem. Dat was alleen zichtbaar als de chauffeur het nodig had. Zo kwam het interieur in 2003 niet hoog modern, maar wel beeldschoon over. Anno 2019 oogt het allerminst verouderd. Het zijn juist de moderne voorzieningen die een automobiel snel verouderen. Een Tesla Model S is over 15 jaar het rijdende equivalent van een 486-computer. Een Phantom is een Mont Blanc vulpen. Met beide schrijf je woorden, maar op een totaal andere manier.

We gaan binnenkort nog dieper in op alle modelupdates, speciale uitvoeringen en varianten. Het hoeft geen betoog dat de Phantom de vloer aanveegde met de beoogde concurrentie. Dat niet alleen, Rolls-Royce had weer zijn mojo terug. Niet dat de Silver Spirit en Silver Seraph slechte Rolls-Royces waren. Absoluut niet. Je zag alleen dat ze met moeite met hun tijd mee konden gaan. Een verouderde basis met verouderde techniek en verouderd design wil niet zeggen dat je traditioneel bent. Je kan de tradities in ere houden door ze aan te passen aan de tijd. Dat is precies wat BMW zo goed gedaan heeft met de Phantom.