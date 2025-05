Drie keer raden wie de wegpiraten van Europa zijn

Zijn het de Italianen? Of toch de Polen? Spoiler, allebei niet…

Ja als je het aan de gemiddelde Nederlander vraagt dan zijn de pizza en pasta etende Italianen een super relaxt volk. Totdat ze achter het stuur stappen. Als je hier in Italië rondrijdt dan zit zo ongeveer elke derde auto te appen achter het stuur en de snelheidslimieten op de borden lijken meer een suggestie dan een verplichting.

Komt er een scherpe bocht of een onoverzichtelijke heuvel aan, dan kan elke Italiaan nog altijd met één handje aan het stuur en eentje aan de mobiel even snel inhalen. Nu woont ondergetekende al even in dit prachtige land en regelmatig komt hier een traumahelikopter overvliegen en staan er bosjes bloemen langs de weg.

Italianen zijn de wegpiraten van Europa?

Niet zo gek dus als je aan een representatieve groep Nederlanders vraagt wie de slechtste rijstijl van Europa heeft, je het meest als antwoord Italianen krijgt. Op nummer twee staan de Polen.

Een representatief panel van 1.250 Nederlander beantwoordde de volgende vraag: Hoe beoordeel je de rijstijl van automobilisten in de volgende landen? Van de respondenten beoordeelden 41,9 procent de rijstijl van de Italianen als zeer slecht en 40,1 procent vindt dat de Polen er geen pepernoot van bakken.

Aan de andere kant van het spectrum beoordeelt 70,1 procent de Denen als beste chauffeurs en daarna met 68,8 procent de Zwitsers op de voet gevolgd door Zweden (67,5 procent), Duitsland (66,7 procent) en Noorwegen (66,5 procent).

De harde cijfers

Perceptie is leuk, de harde cijfers zeggen wat anders. Als je kijkt naar het relatief aantal verkeersongelukken en verkeersdoden per Europees land dan klopt eigenlijk alleen de beste chauffeurs. Dat zijn inderdaad de Denen. Daar zijn gemiddeld 475 verkeersongelukken per miljoen inwoners. Daarmee staan ze op nummer 1 van veiligste verkeer.

Als Nederlanders beoordelen we kennelijk de rijstijl van de Polen als één na slechtst van Europa. Kijken we naar de harde cijfers dan staat Polen op nummer 5 qua gemiddeld aantal verkeersongelukken per miljoen inwoners. Dat zijn er namelijk 773 stuks. Nederland staat overigens op plek 10 met 1.054 verkeersongelukken per miljoen inwoners.

Italië is zeker niet het beste jongetje van de klas. Ze staan op plek 24 met 2.784 verkeersongelukken per miljoen inwoners. Maar een flink aantal landen doen het nog slechter.

Wie zijn dan wel de wegpiraten van Europa?

Het minilandje Liechtenstein scoort in de harde cijfers het allerslechtste van Europa. Aangezien daar nog niet eens 40 duizend mensen wonen wil ik die graag buiten beschouwing laten. De echte wegpiraten van Europa wonen elders.

In Oostenrijk bijvoorbeeld. Daar is het gemiddeld aantal verkeersongelukken per miljoen inwoners gewoon 4.114. Duitsland doet het net iets beter met 3.559 ongelukken en ook België scoort bedroevend met 3.324 verkeersongelukken per miljoen inwoners.

Kortom, je kunt met een gerust hart naar Italië met vakantie. Misschien denk je dat ze hier niet kunnen rijden, maar dat valt dus alles mee. De harde cijfers bevestigen dat. Weg dus met de vooroordelen over Italianen en hun weggedrag.

Pas liever op onderweg naar dit prachtige land in de landen waar je doorheen komt, daar rijden ze pas echt gevaarlijk. En voor als je dan in Italië bent, let dan liever op de benzineprijzen en laat je niet oplichten door de spiegeltruc.