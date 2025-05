Zoveel verkeersdoden hadden we bespaard als er geen SUV’s waren

Nieuw onderzoek bevestigt: SUV’s zijn levensgevaarlijk!

Zelden heeft het huidige kabinet een keuze gemaakt waar iedereen achterstond en trots op terugkijkt. Wellicht dat de gepoogde nieuwe regels voor de wegenbelasting daar verandering in gaan brengen. Want als auto’s straks belast worden op grootte in plaats van gewicht, wordt het minder interessant om een SUV te kopen, wat blijkbaar het aantal verkeersdoden fors kan laten zakken.

Ik weet het: een onderzoek om te bevestigen dat grote auto’s onveiliger zijn voor buitenstaanders is niet nieuw. Toch vind ik het de moeite waard om de nieuwe research van het Imperial College London en de London School of Medicine and Tropical Hygiene met je te bespreken. De twee Britse instellingen keken naar gegevens van meer dan 680.000 ongelukken van de afgelopen 35 jaar. In de wetenschappelijke wereld noemen ze dat een behoorlijk representatieve steekproef.

Uitkomst van het onderzoek

De cijfers zijn best schokkend. Voetgangers en fietsers hebben bij ongeluk met een auto 44 procent meer kans op overlijden als de crash met een grote auto is dan een botsing met een kleinere personenauto. Maar de wrede uitslagen komen pas bij het onderzoek naar ongelukken waarbij kinderen werden aangereden.

De kans dat een kind, een aanrijding met een SUV niet overleeft is 82 procent groter dan bij een botsing met gewone personenauto. Hoe jonger het kind, hoe groter de kans op overlijden. Zo is de kans op een dodelijke afloop bij de kleintjes van 0 tot 10 jaar zelfs 130 procent groter.

Verkeersdoden besparen

Is er dan nog een meevaller? Jawel. Op dit moment is er maar bij 20 procent van de auto-ongelukken in Europa een SUV betrokken. Daar houdt het goede nieuws helaas wel op. Met de opmars van de SUV en crossover worden dat er waarschijnlijk meer, maar voor nu valt het mee. Toch: als alle SUV’s verwisseld werden met hatchbacks, sedans, coupés of een andere lage personenauto dan was het aantal gedode voetgangers en fietsers in Europa 8 procent lager. Afgaande van de cijfers van de Europese Unie zouden daardoor alleen al vorig jaar 1.980 overleden fietsers en 3.564 gestorven voetgangers het hebben overleefd.

Het probleem van SUV’s

De voorgestelde nieuwe MRB-regels zouden zoals gezegd kunnen helpen, maar daar zit natuurlijk niet het probleem. Volgens de onderzoekers kunnen we grote auto’s ook een stuk veiliger maken. Het belangrijkste onderdeel hierbij is de voorkant. Het hogere front betekent dat omstanders hoger op hun lichaam worden geraakt bij een botsing waarna het slachtoffer ook nog eens op de weg wordt gesmeten en er een kans is dat de ongelukkige nog wordt overreden ook.

Resumé: ook uit een grootschalig onderzoek blijkt dat SUV’s een stuk gevaarlijker zijn voor voetgangers en fietsers dan andere personenauto’s. Laat dus je volgende X5 staan en ga voor een dikke Alpina B3 Bi-Turbo.

Foto: Euro NCAP