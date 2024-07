…laat je niet oplichten in Italië! Je verwacht het niet van de Italianen, maar wees gewaarschuwd bij het tanken in Italië.

Het is een bijzondere dag vandaag. Niet alleen woont ondergetekende vandaag op de kop af één jaar in Italië, ook @wouter is vandaag officieel een boomer* (50!!) geworden. Omdat hij op reis in Italië zomaar zijn leesbril vergeten kan zijn leggen we vandaag uit dat je in Italië goed moet uitkijken bij welke pomp je de tank van je auto vol gooit. En nog meer handige tanktips vanuit het land waar de zon wél wil schijnen.

Nou eerst de open deur. Laat je niet oplichten in Italië! Ik herhaal laat je niet oplichten in Italië, prima advies om mee af te trappen. Buiten verrassingen als een pizza voor 5 euro maar wel ook 5 euro coperto (servicekosten per persoon) betalen, koffie die op het terras 2 euro duurder is dan binnen aan de bar en het chronisch niet willen betalen van belasting moet je ook opletten met tanken in Italië. Dat zeg ik niet alleen, ook de ADAC, de Duitse evenknie van de ANWB waarschuwt hiervoor.

“Self” of “Servito” tanken in Italië

Allereerst waar je met tanken in dit heerlijke land van de Pizza en Gelato bij ieder tankstation op bedacht moet zijn. Of je nu in een klein dorp tankt of langs de tolweg er zijn bijna altijd twee prijzen. De prijs die groot op het bord staat is altijd de goedkoopste, de “Fai da te” prijs. Oftewel de doe het zelf prijs.

Als prijsbewuste Hollander wil je natuurlijk de voordeligste optie, zorg dan dat je bij een zelfservice pomp staat. Ook als je toch zelf je tank vult bij een “servito” pomp betaal je de duurdere prijs, want die prijs staat nu eenmaal ingeprogrammeerd bij de pomp in kwestie.

Nu kun je twee dingen aantreffen. Of een bord waar op staat “Service +32 cent” of iets dergelijks, of een tweede prijsbord met de prijzen per liter voor als je de tank lekker laat vullen door de plaatselijke pomphouder.

Derde prijsbord

Alsof het nog niet genoeg is vind je ook nog een derde prijsbord bij het Italiaanse tankstation. Van de Italiaanse overheid is het namelijk verplicht om ook de gemiddelde brandstofprijs te communiceren. Langs de tolweg is dat de landelijke gemiddelde prijs, op de wegen daarbuiten is de regionale gemiddelde prijs verplicht.

Die gemiddelde prijs is uiteraard ook het goedkoopste zelftanktarief. Dan nog één extra gratis tip van deze ervaringsdeskundige. Tankstations zijn hier tussen de middag (+-12.30 – 16.30 uur) vaak gesloten. Ook op zondag zoek je het zelf maar uit. Tanken in Italië is minder eenvoudig dan je denkt.

Dan denk je: “Mooi! Dan kunnen ze me ook niet oplichten met die servito prijs.” Dat is waar, maar de automaat om te tanken vreet, zeker in dorpjes, nog vooral bankbiljetten i.p.v. plastic die je vooraf in de paal moet stoppen. Goed inschatten hoeveel euro je dus in die tank krijgt. Wel handig voor de zwarte flappen natuurlijk, de Italiaanse overheid heeft het toch te druk met andere futiele zaken om zich daarmee bezig te houden.