Blijf weg uit Parijs! Of beter, blijf weg uit Frankrijk!

Blijf maar gewoon weg uit Parijs, of beter nog heel Frankrijk, want vanaf vandaag zijn er een heleboel nieuwe verkeersregels definitief ingevoerd…

Je zou zeggen dat met de toenemende regeldruk vanuit Europa steeds meer gestandaardiseerd wordt in de Europese Unie. Maar zeg hoge regeldruk en de Fransen zeggen: dat kunnen wij beter!

Daarom moet je vanaf vandaag in Frankrijk extra opletten. Want vanaf 2 mei (gisteren was Dag van de Arbeid, dan gebeurt er in la douce France niets) gelden er een partij nieuwe verkeersregels.

Parijs haat automobilisten

Om te beginnen moet je Parijs voortaan mijden als de pest. In oktober vorig jaar werd de maximumsnelheid van de Périphérique al verlaagd naar 50 kilometer per uur, is dieselen en diesel tanken bijna een misdaad en zijn er 10 duizend parkeerplekken verdwenen.

Automobilisten pesten is kennelijk de favoriete hobby van elke zichzelf respecterende hoofdstad. Parijs is zeker geen uitzondering. De Périphérique was al onmogelijk te berijden, maar vanaf nu mag je tijdens de spitsuren niet meer onbeperkt gebruik maken van de linkerrijstrook.

Van 07.00 tot 10.30 uur en van 16.00 tot 20.00 uur, van maandag tot en met vrijdag is de linkerrijstrook verboden terrein voor alleenrijders. Alleen carpoolers, openbaar vervoer, taxi’s en hulpdiensten mogen tijdens de spitsuren gebruik maken van deze rijstroken. Oh en auto’s met een groen Crit’Air 0-logo. Dus alleen in je EV mag wel.

Testperiode is over

Sinds een paar weken is dit al het geval onder het mom van een test, maar vanaf vandaag krijg je een boet van 135 euro als je de regels overtreedt. Er zit wel een idee achter. Elke dag rijden 1,3 miljoen auto’s over de ringweg van Parijs en in 80 procent daarvan zit maar één persoon.

Tien radars scannen elke nummerplaat die voorbijkomt en camera’s registreren hoeveel mensen er daadwerkelijk in de auto zitten. Een levend persoon controleert de foto’s alvorens de bekeuring wordt opgestuurd.

Witte ruit

Als er boven de rijstroken een witte ruit op de borden staat moet je de kids achterin op een kussentje zetten zodat de software ze ziet zitten. Anders mag je niet op de linkerrijstrook rijden.

Overigens kunnen die witte ruiten ook buiten de spitsuren worden geactiveerd als het druk is op de Périphérique. Spoiler, het is altijd druk op de Périphérique…

Blijf weg uit Parijs, of blijf maar weg uit Frankrijk

Denk je, nou dan mijd ik gewoon Parijs en rij ik lekker ruim om de hoofdstad heen. Nou dat kan, maar let toch op die witte ruiten boven de weg. Want ook op delen van de A1 en de A13 kun je ze tegenkomen. Verder in Frankrijk is de ‘wyber’ onder meer te zien op de A48 bij Grenoble en op de A6/A7 (M6/M7) bij Lyon.

Daarnaast zijn de toltarieven lekker gestegen en als je denkt op een tolvrije snelweg te rijden kan het zomaar zijn dat je toch tol moet betalen omdat je kenteken gewoon gescand wordt en je achteraf moet betalen.

Dat gaat overigens alleen automatisch als je zo’n handig tolkastje in je auto hebt, anders moet je het zelf regelen achteraf. Naar goed Zuid-Europees gebruik gaat dat via de website van de wegbeheerder die, hou je vast, in Frankrijk nogal kan wisselen. Dit stukje weg is van Sanef en dit stukje van Vinci en dat stukje weer van iemand anders. Soms staat er ook gewoon een betaalautomaat op een parkeerplaats, maar niet altijd. Succes met de puzzel.

Kortom, een goede voorbereiding voor een reis naar Frankrijk is aanbevolen. Of blijf gewoon weg uit Parijs, nee ik bedoel, blijf gewoon weg uit heel Frankrijk.

Headerfoto via Autoblog Spots. Spotter: ikrol123