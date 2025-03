Laat je niet oplichten in Italië met de spiegeltruc

In Italië moet je beducht zijn op de spiegeltruc. Zo pakken die Italianen dat aan en dit kun je er zelf aan doen. We hebben video!

De voorjaarsvakantie zit er inmiddels op en de wintersport daarmee ook. Dus wordt het tijd om te gaan plannen voor de meivakantie en de zomer. Zuid-Europa lonkt en Italië natuurlijk helemaal, al zeg ik het zelf. Let dan wel op voor het Italiaanse schorriemorrie.

De vaste lezer weet het wellicht, ondergetekende woont in Italië en we hadden laatst bezoek, alleen reizend met een kampeerbus en die had een wat mindere ervaring onderweg. Alles gefilmd met de dashcam, dus een mooie gelegenheid om eens wat aandacht te besteden aan deze oplichtingspraktijk, de spiegeltruc!

De Italiaanse spiegeltruc

Velen van jullie zullen wellicht al bekend zijn met de spiegeltruc. Vast niet exclusief in het land van de pasta en de pizza, maar hier In Italië kunnen ze er wat van. Nietsvermoedende toeristen lekker geld af troggelen omdat je zogenaamd hun auto hebt gemold.

Nou hoe gaat het in zijn werk? Je rijdt lekker op een tweebaansweg weg te genieten van het Italiaanse landschap als je nietsvermoedend wordt ingehaald. Dat is het scoutmoment. In het geval van mijn bezoek een persoon alleen in een camperbus met Nederlands kenteken! Ideaal!

De boef in kwestie laat zich op de rechtse baan voor je afzakken zodat je denkt, die ga ik eens lekker inhalen. Als je dan voorbij rijdt gooit de bandiet in kwestie tijdens de inhaalactie iets tegen je auto. Een steen of iets dergelijks. In de video kun je goed zien dat zijn raam open is en dat hij naar rechts beweegt.

Vervolgens haalt de bandiet jou weer in en naast je gebaard ie wild dat je hem geraakt hebt, hem moet volgen en moet stoppen. Met wat extra inzet maken ze als je pech hebt na het stoppen ook nog snel een kras op je auto zodat het lijkt of je ze echt hebt geraakt.

Kapotte spiegel

De spiegel van de oplichter hangt er zielig bij en de onverlaat komt zich bij jou beklagen. Je hebt hem geraakt en dat wordt dokken! Net was je nog in opperbeste vakantiestemming en nu heb je stress. Gelukkig heeft de schobbejak al een oplossing paraat. Even googelen wat zo’n spiegeltje kost (400+ euro) en als je dat dan contant even geeft lullen we nergens meer over…

Los van het feit dat bijna geen Nederlander nog zoveel cash op zak heeft, moet je dit niet doen natuurlijk. Zoals je op de video kunt zien (en horen) is de beste auto helemaal niet geraakt en dat kan ook bijna niet bij een inhaalactie natuurlijk. Het is allemaal misbruik maken van de schrik en de stress.

Wat moet je wel doen bij de spiegeltruc?

Als je wel iets hoort, maar aan je eigen auto helemaal niets merkt en zeker weet dat je niets hebt geraakt, dan kun je beter gewoon doorrijden. Kies je er toch voor om te stoppen (al dan niet half van de weg geduwd), laat je dan niet overhalen om contant geld te geven.

Zeg liever, geen probleem joh, vullen we toch even een schadeformuliertje in! Of als wat er gebeurd wel erg lijkt op wat je hier leest en ziet, zeg dan dat je even de politie belt. In het geval van mijn bezoek zag de kansparel de dashcam en had geen behoefte aan om te wachten op terugkijken van de beelden zoals werd voorgesteld en koos de oplichter eieren voor zijn geld.

Handige zinnetjes

Wat ook altijd goed werkt is als je opeens de taal lijkt te beheersen. In vloeiend Italiaans tegen ze gaan praten werkt ook altijd goed afschrikwekkend.

Non ti preoccupare, sono ben assicurato. Chiameremo semplicemente la Polizia Stradale! Of begin te lachen: Siamo olandesi! Non abbiamo più di 10 euro in contanti per un caffè.

Heb je nou geen dashcam zoals mijn bezoek, dan kun je ook gewoon meteen met je telefoon gaan filmen natuurlijk. Niets zo vervelend als op de film staan met je oplichtingspraktijken.

Overigens bestaan er naast de spiegeltruc ook varianten van wapperende inhalende auto’s die naar je banden wijzen en “waarschuwen” voor een lekke band. Als je dan stopt dan zorgen zij ook snel dat ie echt lek is en als je dan rustig kijkt naar de schade jatten ze je tas.

Nog een extra tip voor als het wel verzekeringswerk wordt, zorg dat de datum en tijd van je dashcam goed ingesteld staat, niet zoals in dit voorbeeld…