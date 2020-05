‘Driekwart Nederlanders wil auto laten staan vanwege klimaat’

Zorgt de coronacrisis straks voor minder autogebruik? Volgens onderzoek van ABN Amro wel. Maar niet vanwege thuiswerken.

Wat gaat de coronacrisis doen met het autogebruik? Daar wordt naar hartenlust over gespeculeerd. De een denkt dat we juist vaker in de auto zullen stappen om het OV te mijden. De ander denkt dat we minder vaak in de auto zullen stappen omdat iedereen thuis blijft werken. Volgens ABN Amro is er ook nog een andere factor. Nederlanders zouden na de coronacrisis ook minder vaak in de auto stappen vanwege het klimaat.

U vraagt misschien af: wat is hier precies de oorzaak-gevolgrelatie? De redenatie is als volgt: corona heeft een positief effect op het klimaat, mensen willen dat vasthouden en stappen daardoor minder vaak in de auto. Om te kijken of deze hypothese klopt heeft ABN Amro een onderzoek uitgevoerd.

Dit onderzoek richtte zich op de gevolgen van corona op de ‘klimaatbewustheid’ van Nederlanders. De enquête werd begin deze maand door ruim 1.000 Nederlanders in de leeftijd van 18 jaar en ouder ingevuld. ABN Amro stelt naar aanleiding van dit onderzoek dat de klimaatverandering meer urgentie heeft gekregen door de coronacrisis. Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop mensen tegen autorijden aankijken, zo blijkt.

In de enquête werd namelijk specifiek gevraagd of de ondervraagden bereid zijn minder gebruik te maken van de auto. Daarop gaf 30% aan ‘zeker bereid’ te zijn en 46% ‘enigszins bereid’. Slechts 24% van de ondervraagden was niet bereid om te minderen qua autogebruik.

Vervolgens is er ook navraag gedaan naar de redenen. Daarbij bleek het milieu de voornaamste reden te zijn. 59% voerde dit als reden aan. 50% gaf aan dat dit kosten bespaart. Vervolgens was er nog 31% die zei: ‘het was een gewoonte geworden, maar eigenlijk niet nodig.’ Een kwart gaf aan dat een alternatief goed bevallen is.

Als we deze cijfers moeten geloven heeft de auto dus aan populariteit verloren tijdens de coronacrisis. Of dit echt gaat resulteren in minder auto’s op de weg valt nog te bezien. Zoals aan het begin al genoemd, zijn er nog meer factoren in het spel. Daarnaast: mensen kunnen wel zeggen dat ze ergens toe bereid zijn, maar dat betekent nog niet ze het ook daadwerkelijk doen.

Het onderzoeksrapport is te raadplegen op de website van ABN Amro.

