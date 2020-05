Ook na corona kiezen we een ander vervoersmiddel

Minder files, minder uitstoot en minder OV.

Door de coronacrisis ziet het dagelijks leven van de meeste Nederlanders er anders uit. De een werkt thuis en weer een ander verkiest nu een ander vervoersmiddel boven het openbaar vervoer. Al zal menig Autoblog-lezer de auto wellicht al vaker hebben verkozen. Het thuiswerken heeft een positief effect want er zijn zoals vast al opgemerkt minder files. Ons reisgedrag is aan het veranderen en veel van die veranderingen zullen blijvend zijn na de corona.

Kwart van alle automobilisten werkt thuis

Uit het onderzoek van Maurice de Hond onder reizigers is gebleken dat mensen massaal thuiswerken. Voor de crisis werkte zes procent thuis. Uit het recente onderzoek blijkt dit nu 56%. Er is dus veel minder verkeer op de weg. Vanwege de corona wil je natuurlijk zo min mogelijk mensen bij elkaar op een kantoor hebben. Thuiswerken blijkt een goed alternatief. Maar 26% van de reizigers geeft aan bij versoepeling ook vaker thuis te gaan werken. Thuiswerkers hoeven niet na te denken over een ander vervoersmiddel. Minder verkeer en files, positief nieuws dus.

Ander vervoersmiddel na corona

Bij veel mensen is hun reisgedrag veranderd. Ook Nederlanders willen niet meer in een volgepropte bus of trein stappen. Twintig procent van de OV-gebruikers geeft aan ook na versoepeling geen gebruik meer te maken van het openbaar vervoer. Zij gaan nadenken over een ander vervoersmiddel. Zo’n 28 procent weet nog niet of zij nog gebruik willen maken van het openbaar vervoer.

De meeste overstappers kiezen voor een ander vervoersmiddel. Zo’n 63 procent wil het fileprobleem weer op gang helpen door in de auto te stappen. Een procent gaat op de motor tussen de files doorrijden en 18 procent gaat de beenspieren trainen op de fiets.

Flexibiliteit

De flexibiliteit in de mobiliteit zoals het OV en het verkeer op de weg was natuurlijk geen bewuste keuze. Toch is het volgens Van Eijck (voorzitter RAI vereniging) belangrijk er meer flexibiliteit komt. Files zijn bijna verdwenen en de uitstoot van schadelijke stoffen en CO2 is teruggelopen. Het zou daarbij gaan om 0,4 megaton CO2, dat is 400.000.000 kilogram. “Dat smaakt naar meer.”, aldus Van Eijck

Knelpunten kunnen worden aangepast en thuiswerken moet gestimuleerd worden. Het OV moet met oplossingen komen om veilig te kunnen reizen. Je wilt natuurlijk niet dat het fileprobleem weer gaat groeien. Er moet ook extra aandacht komen voor tweewielers als ander vervoersmiddel.

Zou jij nog met het openbaar vervoer reizen?

Bron: RAI Vereniging