Consumentenbond sleurt Volkswagen voor de rechter

Het geduld van de Consumentenbond is op: ze spannen een rechtszaak aan tegen Volkswagen.

Het Volkswagen-dieselgateverhaal is nog altijd niet afgesloten. Dit tot grote ergernis van de Consumentenbond. In maart lieten ze al merken dat hun geduld op begon te raken. Ze stelden Volkswagen toen een keihard ultimatum: de Consumentenbond eiste dat Volkswagen binnen twee weken met hen in gesprek ging.

Ultimatum

Inmiddels zijn deze twee weken ruimschoots verstreken. Wat is er van geworden? Volkswagen heeft geen gehoor gegeven aan het dringende verzoek. Ze zagen geen aanleiding om met de Consumentenbond te praten. ‘Te gek voor woorden,’ vindt directeur Sandra Molenaar.

Dagvaarding

De Consumentenbond gaat nu daarom actie ondernemen. De dagvaardingen lagen al klaar en in juni zal de eerste de deur uit gaan. De Consumentenbond heeft voor de rechtszaak de handen ineengeslagen met de VGDES (Volkswagen Group Diesel Efficiency Stichting). Deze stichting is in het leven geroepen om gerechtigheid te krijgen voor de miskende sjoemdiesel-eigenaren.

Duitsland

Het grote voorbeeld voor VGDES en de Consumentenbond is Duitsland. In het thuisland van Volkswagen oordeelde de rechter namelijk onlangs dat een eigenaar recht heeft op het terugkrijgen van een gedeelte van het aankoopbedrag. Ook betaalde Volkswagen in totaal €830 miljoen aan schadevergoeding in Duitsland. De Nederlandse partijen willen dat nu ook in ons land gedaan krijgen.

Boete

In eerdere rechtszaak wist de Consumentenbond er al wel voor te zorgen dat Volkswagen €450.000 boete kreeg. Dit is de maximale boete die een bedrijf in Nederland kan krijgen vanwege oneerlijke handelspraktijken. Volkswagen ging hier echter tegen in hoger beroep. De zaak loopt momenteel nog. Naast dit bedrag wil de Consumentenbond echter ook nog compensatie voor de klanten.

Uiteindelijk beduvelde Volkswagen met het gesjoemel vooral de instanties in niet zozeer de consument. Desondanks vinden de Consumentenbond en hun internationale evenknieën wel dat de consument benadeeld is. Volkswagen leverde namelijk een ander (lees: minder milieuvriendelijk) product dan ze gecommuniceerd hadden. Dat is dus de voornaamste reden dat er nu schadevergoeding wordt geëist.