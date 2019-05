Driewieler zet record neer op de Nürburgring

In de categorie: omdat het kan!

Autofabrikanten zijn doorgaans bloedserieus als het gaat om het rijden van records op de Nürburgring. Het is dan ook eens leuk als er partijen zijn die er luchtiger mee omgaan. Een record vestigen op de beroemde stukje asfalt met een niet gebruikelijk voertuig bijvoorbeeld.

Normaal gesproken lees je over rondetijden van zeven, acht of negen minuten. Een driewieler, in dit geval een tuktuk, is niet zo snel. Toch wisten de bestuurders een record te rijden. Met een rondetijd tijd van 31:49.46 is de tuktuk van Björn Lagercrantz en Peter Ternström de snelste driewieler op de Nürburgring.

De recordpoging werd gevestigd tijdens de trackdays van GranTurismo. Dit is een Scandinavische organisatie die exclusieve roadtrips and trackdays organiseren voor klanten uit voornamelijk Zweden, Noorwegen en Finland. De internationale klantenbase groeit echter en tegenwoordig nemen mensen van over de hele wereld deel aan de events. Denk aan mensen uit Israël of de Verenigde Staten die naar Duitsland vliegen om zo’n trackday te kunnen ervaren. De tuktuk-bestuurder en de inzittenden hadden de Nürburgring voor henzelf en dus alle tijd en ruimte om op een veilige manier het record te vestigen.

De tuktuk werd drie jaar geleden geïmporteerd uit Thailand. In het land in Zuid-Oost Azië is de driewieler een populair vervoersmiddel als taxi, voornamelijk onder toeristen.

Fotocredit: nuerburgring op Instagram