Tesla kan niet stuk, zet wederom nieuw record neer

Tesla zet wederom een nieuw record neer. Man man man, wat gaat die Elon toch als een speer.

Een nieuw kwartaal voorbij, een nieuw record voor Tesla. Terwijl de autowereld kampt met een enorm chiptekort, heeft de Amerikaanse autofabrikant in het derde kwartaal opnieuw een persoonlijk record gepakt qua afleveringen van nieuwe Tesla’s. Dat is des te knapper, daar het vorige record stamde uit euhm…het vorige kwartaal.

Werkbijen leveren record

In ‘Q3′ leverde Tesla in totaal 241.300 auto’s af. Dat is met enige marge een verbetering van het record dat in Q2 gezet werd met toen 201.250 auto’s. Elon Musk had, zoals elk kwartaal, zijn werkbijen reeds voorbereid op ‘de meeste gestoorde week qua afleveringen ooit ever’ voorafgaande aan vorige week. Naar het zich doet aanzien, hebben de werknemers zich goed van hun taak gekweten.

Beter dan verwacht

De consensus onder analisten was dat Tesla uit zou komen op 222.700 units voor het kwartaal. Dat het daadwerkelijke getal hoger uitvalt, zal de toch al gigantische beurswaarde van het bedrijf vast geen kwaad doen de komende week. Wel is duidelijk als je wat nauwkeuriger naar de cijfers kijkt dat de Model Y en Model 3 veruit het meerendeel van de verkopen op zich nemen. De Model S werd slechts 9.275 keer afgeleverd. De vernieuwde Model X wordt naar verluidt vanaf nu pas mondjesmaat aan klanten geleverd.

A milli

Hoewel de cijfers vooralsnog suggereren dat Tesla ‘de miljoen’ niet gaat halen dit jaren, durven fansla’s te dromen. Deze aantallen zijn immers reeds bereikt zonder hulp van de fabrieken in Texas en Duitsland die, als alles volgens plan gaat, dit jaar nog de deuren openen. Tesla zou in het vierde kwartaal om het miljoen vol te maken nog ruim 370.000 auto’s af moeten leveren. Denk jij dat het Elon en de zijnen gaat lukken?