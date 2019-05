Joseph Klibansky is zijn McLaren 720S zat

Na anderhalf jaar mag de supercar weer weg.

Je kunt nog zoveel auto’s hebben, het is vrij lastig om ze tegelijkertijd te rijden. Sommige vermogenden kiezen ervoor een mooie collectie auto’s op te bouwen, anderen houden het wagenpark bewust klein om maximaal te genieten van die enkele auto(‘s).

In die laatste categorie kun je kunstenaar Joseph Klibansky plaatsen. Begin 2018 nam de beste man zijn spierwitte McLaren 720S in ontvangst. Veel later in dat jaar, in november, werd tevens zijn Ferrari 488 Pista geleverd. Hoewel de 720S veel meer een GT is in vergelijking met de Pista, zijn beide auto’s prestatie-wise zeer gewaagd aan elkaar. De keuze om één van de twee te verkopen is dan ook niet heel vreemd.

De McLaren van Klibansky staat te koop bij Louwman Exclusive. De bekende dealer langs de A2 vraagt 279.950 euro voor de 720S. De nieuwsprijs van de McLaren bedraagt overigens 336.019 euro, dat u het even weet. De kunstenaar staat qua auto’s bekend om zijn liefde voor wit-zwarte combinaties en dat is ook het geval bij de 720S. De Neon Yellow-details, toegepast op het McLaren-logo, de remklauwen en de diffuser, zijn wat dat betreft een vreemde eend in de bijt.

Ondanks het feit dat Klibansky de auto slechts anderhalf jaar in bezit heeft gehad is er voor supercar-begrippen redelijk veel met de auto gereden. De 720S heeft namelijk 12.000 kilometer gedraaid. Je kunt de advertentie hier bekijken.