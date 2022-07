Droeftoeters Rich Energy flikken het WEER

Ja, je zou denken dat de droeftoeters van Rich Energy paria’s zijn. Maar nee hoor.

Formule 1 en sponsors. Het is een fascinerende combinatie. Juist in de F1, waar geld boven alles gaat, is het niet erg om een beetje foute sponsor te hebben. Denk aan de jarenlange samenwerkingen met oliemaatschappijen, sigarettenfabrikanten en nog veel foutere bedrijven.

Rich Energy was een tijdje de hoofdsponsor van Haas en niet zozeer fout door het product (alhoewel hun mierzoete energiedrankje niet te zuipen is). Nee, het was hoe ze omgingen met hun partnesr. Ergens hadden ze zich vergist bij Rich Energy dat Haas een achterhoedeteam was en waren ze niet tevreden met de sportieve prestaties. Halverwege het seizoen trok het bedrijf zich terug.

Droeftoeters van Rich Energy

Je zou denken dat raceteams alle gemiste oproepen van Rich Energy meteen deleten. Maar wat blijkt, ze hebben toch wat teams gevonden! Ditmaal geen Formule 1-team, maar een BTC Touringcar-team (Rich Energy BTC, met onder andere Jason Plato achter het stuur) en een Superbike motorrace-team. Het gaat nu om die laatste, het OMG Racing-team uit Engeland.

Maar je voelt al aan wat er is gebeurd, Rich Energy heeft laten weten de samenwerking per direct te beëindigen. En ja, dat deden ze middels een berichtje op Twitter.

Rich Energy would like to thank @OMGRacingUK for their work in the last 2 years but the whole agreement is now at an end. Rich Energy is expanding its portfolio in many spheres including sport. Rich Energy is now available directly. OMG Racing, vindt Rich Energy stiekem ook droeftoeters.

Rich heeft niets te zeggen?

Maar wat blijkt, ze hadden zich bij OMG Racing verdiept in de materie. En wat ook bleek, ze hebben dus geen afspraken gemaakt met Rich Energy en William Storey, maar met RichOMGLimited. En dat is een compleet ander bedrijf.



Rich Energy OMG Racing is not, and has never been, sponsored by William Storey.



Rich Energy OMG Racing is not, and has never been, sponsored by the Rich Energy brand owners.



Rich Energy OMG Racing is sponsored by RichOMG Limited, the global sales and distribution rights holder for the drinks, Rich Energy (classic) and Rich Energy Sugar-Free. This sponsorship agreement was established in March 2020 ahead of the 2020 BSB season and remains firmly in place at this time. The sponsorship also extended to support the team when contesting the Northwest 200 and the Isle of Man TT Races in 2022. Rich Energy OMG Racing.

Het gekke is, in tegenstelling tot met Haas gaat het uitstekend met OMG Racing. Ze leiden op dit moment het Superbike-klassement. Dus het is wat dat betreft vreemd dat ze eruit willen stappen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Via: Jalopnik