Goh, Rich Energy houdt de F1 voor gezien

Het mooie verhaaltje is voorbij voor William Storey en de zijnen (als die er zijn).

Die had waarschijnlijk niemand aan zien komen. Oh jawel, toch wel. Wat iedereen met een beetje gezond verstand al had bevroed, is vandaag waarheid geworden. Rich Energy heeft de banden verbroken met Haas F1. Het is een gevalletje van de geschiedenis die zich herhaalt.

In de jaren ’90 was het de wild bebaarde en langharige Belg Jean-Pierre van Rossem die met zijn pyramidespel ‘Moneytron’ mooi weer speelde bij het Onyx team. Het toneelstukje ging door totdat Jean-Pierre’s zeepbel plofte. Vandaag is het dus de beurt aan zijn haardracht-kopieerder William Storey en diens Rich Energy. Storey claim(t/de) grote investeerders achter zich te hebben waarmee hij Red Bull wel eens even van de kaart zou vegen, maar na negen races als titelsponsor van Haas F1 is het spelletje voorbij.

Via Twitter laat Rich Energy weten dat het contract met Haas F1 verbroken is vanwege de matige prestaties van het team. Dat Kevin Magnussen in Oostenrijk achter een Williams is geëindigd zou de druppel zijn geweest. Daarbij zou ook het politiek correcte sfeertje in de F1 de zaken van Rich Energy schaden. Euhm..oké, William.

Today @rich_energy terminated our contract with @HaasF1Team for poor performance. We aim to beat @redbullracing & being behind @WilliamsRacing in Austria is unacceptable. The politics and PC attitude in @F1 is also inhibiting our business. We wish the team well #F1 #richenergy pic.twitter.com/9mAt2dOnYu — Rich Energy (@rich_energy) July 10, 2019

Na deze Tweet heeft Rich Energy de volgende er overigens al weer uitgegooid, waarin ze de intentie uitspreken de Tourist Trophy op het Isle of Man weer te willen sponsoren. Als wij de organisatoren van dit mooie evenement waren zouden we het geld vooraf vast even vragen. Wat Haas F1 gaat doen met hun mooie goud-zwarte livery na dit schokkende nieuws is nog niet bekend. Misschien het team voortaan Lotus noemen?