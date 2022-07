Waar blijft de Alpina B7 (G70) eigenlijk?

De Alpina B7 (G70) had hier eigenlijk al moeten zijn, toch?

Het is de normaalste gang van zaken. BMW lanceert een nieuw model, een halve dag later arriveren de M Performance-accessoires en dan is het een paar weken wachten op de Alpina-versie. De BMW 7 Serie is nu al een tijdje geleden onthuld. Sterker nog, de auto staat al in Nederland!

Nu is het dus wachten op een nieuwe Alpina B7 (G70), toch? De B7 is een heel belangrijke auto voor Alpina. Dit is namelijk de grote winstpakker. Alpina bouwt maar zo’n 2.000 auto’s per jaar, dus wil je het liefst zoveel mogelijk dure auto’s verkopen.

Maar BMWBlog meldt dat de Alpina B7 er hoogstwaarschijnlijk in zijn geheel niet zal komen. Als winstpakker is er natuurlijk de Alpina XB7 die hoogstwaarschijnlijk dezelfde doelgroep aanspreekt.

Geen Alpina B7 (G70)?

Op zich zou het goed kunnen dat Alpina de B7 even overslaat. Er zijn nog geen gecamoufleerde auto’s, geruchten of gelekte documenten bovengedreven. Meestal gebeurt dat wel binnen een jaartje of anderhalf, bewust of onbewust.

Het valt sowieso maar te bezien wat er van Alpina over gaat blijven. Vroeger was het een aparte fabriek waar de modellen (af) gebouwd werden. De tijden van handgebouwde en uitgeboorde motoren liggen al lang achter ons. Tegenwoordig worden Alpina’s grotendeels bij BMW gebouwd (wel volgens Alpina specificatie). Dan doen ze bij Alpina de strik eromheen.

Nieuwe banen

Wat niet duidelijk is doorgekomen, is dat de locatie in Buchloe geen zekerheid meer is. Althans, de banen in Buchloe komen te vervallen. BMW heeft al aangegeven dat de werknemers die zonder werk komen te zitten, elders in de BMW Group onder gebracht zullen gaan worden. Als dat niet mogelijk is, kunnen ze terecht bij toeleveranciers of andere partners, aldus Autocar. Bij Alpina werken nu 300 mensen.

Op dit moment houdt BMW zich nog aan de afspraken die gemaakt zijn met Alpina. Die lopen nog tot 2025. Wat er precies daarna zal gebeuren, is dus niet precies bekend.

Rond die periode arriveert de volgende generatie B5 die volgens Car Magazine een zes-in-lijn met elektromotor krijgt. De kans is vrij groot dat Alpina net als M een sublabel wordt. Een aparte divisie, maar dan in eigen huis.

