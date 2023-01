Dronken beginnend bestuurder gepakt in neppe politieauto op A10

Een beginnend bestuurder is gepakt door agenten, omdat hij in een neppe politieauto reed.

En dat mag natuurlijk niet. Het incident deed zich voor op de A10 bij onze hoofdstad. We hebben het over een Audi met een blauw zwaailicht dat met hoge snelheid over de snelweg reed. Toen de auto langs een echte herkenbare politieauto reed, ging hij plotsklap veel langzamer rijden en deed hij zijn zwaailampen uit. Reden genoeg voor de agenten om de achtervolging in te zetten.

Beginnend bestuurder in een neppe politieauto

Kijk, iedereen heeft ooit weleens gedroomd over rijden in een politieauto. Lekker hard scheuren, terwijl iedereen voor je opzij gaat. Toch een jongensdroom. Dat heeft deze beginnend bestuurder in de praktijk gebracht, dat moet ik hem nageven. Maar, als je dit zou willen doen ga dan bij de politie en stuur een sollicitatiebrief.

De echte politie stelt dit soort geintjes niet op prijs. Ze hadden de beginnend bestuurder in de smiezen, omdat de auto alleen een blauw zwaailicht achter de voorruit had. Dat is niet zo bij een echte onopvallende politieauto. Nou goed, de auto is dus aan de kant gezet. Dat zwaailicht zag er als volgt uit:

Gepakt

De bestuurder had de auto geleend van zijn vader. Ja, ik maak geen grapje. Om wat voor Audi het gaat is onduidelijk, maar de vermoedelijk jonge bestuurder heeft zelf een blauwe lamp gekocht en achter de voorruit gelegd. Maar hier stopt het verhaal niet, nee. De agenten roken iets.

Wat blijkt? De wannabee politieman had aardig wat gedronken. Sterker nog, hij had ruim 6,5 keer teveel gedronken (580 ug/l). Dit in combinatie met te hard rijden is gewoon gevaarlijk. Dat vonden de agenten ook. Het rijbewijs is ingenomen voor in ieder geval vijf maanden, de blauwe flitslamp is in beslag genomen en de jongen moet een cursus doen bij het CBR. Hiernaast moet hij tevens nog wat boetes aftikken, aldus Jeroen Heuts van de Politie eenheid Amsterdam op Twitter