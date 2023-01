Hete details MINI Electric Cabriolet: zoveel komen er naar NL

We hebben loeihete details voor je van de aanstaande MINI Electric Cabriolet.Hij wordt duurrrrrrr.

Dus toch, er komt een open MINI Electric. Gisteren werd de elektrische MINI Electric Cabriolet op de Maasvlakte gespot door ons aller @wouter. Daar pakt het eigenwijze automerk meteen een wereldprimeur mee. Want er zijn tot op heden nog geen elektrische cabrio’s op de markt uitgebracht.

Naar aanleiding van het delen van de foto’s vertelde een man in regenjas interessante details over de MINI Electric Cabriolet. De man leek opvallend veel op B100, meer daarover kunnen we helaas niet zeggen. Wel kunnen we meer vertellen over de open elektrische cabrio.

Zo heeft MINI mogelijk flinke concessies moeten doen met betrekking tot het accupakket. De dichte elektrische MINI is al geen wonder qua rijbereik, de open variant zal op dat vlak nog meer tegenvallen. De verstevigingen voor de cabrioconstructie zitten precies op de plek van het accupakket. Dat betekent een kleinere batterij voor de MINI Electric Cabriolet.

Actieradius

De regulier elektrische MINI moet het doen met een 32,6 kWh-batterij. Het rijbereik is 232 kilometer WLTP. Deze details van de MINI Electric Cabriolet leren dat de open EV het wellicht moet doen met een 20-30 kWh accu. Oftewel je mag blij zijn als je het strand haalt in de zomer, maar op de terugweg moet je gewoon laden. Dat kan dan vermoedelijk met 50 kW snelladen, of 3-fasen AC met een max van 11 kW.

Dat maakt de MINI Electric Cabriolet een echte auto voor de funritjes. Boodschappen doen, een ritje door de stad. Een dijkje rijden. Dat soort dingen. Je oma 150 kilometer verderop bezoeken is met een andere auto een beter idee, tenzij je meerdere keren snelladen geen probleem vindt.

Gelimiteerde oplage

In tegenstelling tot de dichte variant leren van de details dat de MINI Electric Cabriolet in een beperkte oplage op de markt komt. De man in regenjas spreekt over 999 exemplaren wereldwijd. Daarvan komen er vermoedelijk 30-33 naar Nederland en 50 naar België. Kortom, je moet er snel bij zijn als je interesse hebt.

MINI Electric Cabriolet prijs

Rest ons de prijs van de MINI Electric Cabriolet te melden. De verwachting is dat deze hete cabrio tussen de 50.000 en 60.000 euro gaat kosten. Inderdaad, een heel duur speeltje om mee te pochen bij de hockey. Niet helemaal maar een cabrio, maar wel elektrisch open rijden kan bijvoorbeeld ook met de Fiat 500e Cabrio vanaf zo’n 34.000 mille. Mag het een onsje meer zijn dan is er nog de Abarth 500e Cabrio vanaf 47k.

Eerdere open variant

Er was al eens eerder een one off open elektrische MINI uitgebracht. Dat deed het merk vorig jaar, blijkbaar als voorbode op het productiemodel. Diverse details van die eenmalige MINI Electric Cabriolet komen vermoedelijk terug op dit uiteindelijke model.

Zo kan het dak in 18 seconden helemaal geopend of gesloten worden, tot een snelheid van 30 kilometer per uur. Met de one-off werd niet gesproken over consessies als het gaat om de batterij. Men communiceerde een WLTP-rijbereik van 230 kilometer. De 184 pk sterke elektromotor maakt een sprint van 0-100 in 7,7 seconden mogelijk.