Snelste Corvette ooit: de machtige hybride E-Ray

Chevrolet heeft een feestje te vieren en komt met de snelste Corvette, hij heet de E-Ray en is een hybride!

Amerikaanse auto’s zijn kolossaal en hebben grote benzinemotoren. Keihard rechtuit rijden is belangrijker dan de bocht om gaan en daarom zijn decennia lang Amerikaanse auto’s op deze manier gebouwd. Daar is de laatste tijd wel verandering ingekomen.

Hybride Corvette E-Ray

Chevrolet bestaat 70 jaar en heeft dus een feestje te vieren. Ze introduceerde hun eerste auto op de Motorama in New York en nu komt het merk met een elektrische hybride Corvette op de proppen. Wie had ooit gedacht dat het merk dit zal doen? De verwachtingen zijn wel hoog, want op elke weg en op elk moment moet je kunnen rijden met deze vierwiel aangedreven Corvette met gigantisch veel vermogen.

De E-Ray is een sportwagen die twee systemen koppelt. Dit met een V8 en een elektromotor. De E-Ray is de snelste productie Corvette ever! Het apparaat knalt in 2,5 seconden naar de 96 km/u. Wie had dat gedacht, een Corvette die bijna net zo snel accelereert als een Bugatti Chiron. Er zijn wel snellere te vinden, zoals de Hennessey C7 ZR1, maar deze is verre van standaard.

Dit kan de E-Ray volgens de Amerikanen doen omdat hij een 6.2L small Block V-8 heeft. Je denkt toch niet dat de Amerikanen helemaal van hun geloof afstappen? De aanvulling komt in de vorm van de elektromotor die 160 pk en 165 Nm sterk is. Dat is niet mis. Zeker als je je realiseert dat de V8 al 495 pk en 470 Nm produceert. Dit maakt deze auto de snelste ‘Vette’ ooit met een gecombineerd vermogen van 655 pk.

Veilig

Al dit vermogen moet wel op een veilige manier beschikbaar komen, anders lig je dagelijks in de vangrail. Hier zorgt het slimme eAWD-systeem voor. Dit systeem zorgt er continue voor dat de auto zich aanpast aan de tractieomstandigheden en voelt de behoeften van de bestuurder aan. Bijvoorbeeld bij pittig rijden, waar weinig grip voor handen is, zal het systeem extra vermogen sturen naar de voorwielen voor betere stabiliteit.

Overigens, voor het opladen heb je geen stekker nodig. De accu’s worden volledig gevuld door regeneratieve energie. Dus onder andere met het uitrollen en remmen van de auto. De batterijen (1,9 kWh) zorgen ervoor dat de Vette een flinke jongen is. Het apparaat weegt 1.712 kilo, dit maakt hem zwaarder dan de reguliere Corvette’s.