Beginnend bestuurder gesnapt met 214 km/u over A16

Een beginnend bestuurder moet op de blaren zitten na betrapt te zijn op het rijden van 214 km/u.

Hoe aantrekkelijk het ook lijkt om het gaspedaal te vloeren op een lege snelweg. Helemaal zonder risico is het niet. Daar kwam ook een beginnend bestuurder achter, toen hij zijn auto vloerde op een rustige A16 ter hoogte van Prinsenbeek.

De brede snelweg richting het zuiden van het land is inderdaad een aantrekkelijk gebied om het gaspedaal wat dieper in te trappen. Maar het is ook een hotspot voor de politie om de Audi A6 langs de weg te parkeren. Wachtende op iemand die inderdaad het pedaal naar beneden vloert. Het is altijd wel prijs. Zo ook afgelopen weekend.

Zondagochtend ging een 22-jarige automobilist met een fors tempo over het stuk A16. Met een snelheid van 214 km/u constateerde de politie een snelheidsovertreding van maar liefst 114 km/u. Als de politie je op dit soort snelheden betrapt weet je dat je de sigaar bent.

De bestuurder is zijn rijbewijs in elk geval kwijt. Ook kan hij nog een pittige snelheidsboete verwachten. Het is aan de officier van justitie om het boetebedrag te bepalen. De officier zal ook beslissen wanneer de automobilist weer zijn rijbewijs terugkrijgt.

Voor de politie bleef het niet bij deze overtreding. Het bleek sowieso een vruchtbare zondagochtend te zijn. Van nog eens vier bestuurders werd het rijbewijs ingevorderd voor pittige snelheidsovertredingen.

