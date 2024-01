Dronken bestuurder blijkt al 17 jaar zonder rijbewijs in NL rond te karren

You can run on…for a long time, but sooner or later cut de verkeerspolitie van Otterlo en Lunteren je down. Dat geldt in ieder geval voor een dronken bestuurder die al 17 jaar zonder rijbewijs rondrijdt.

Als je op de snelweg rondrijdt krijg je soms de indruk dat Mark Rutte je voortdurend recht in de ogen kijkt. De ene na de andere camera priemt door de ruiten van je Duitse premium blepper heen. Waarom is vaak niet geheel duidelijk. Is het voor de snelheid, de telefoon, of om te checken welke smaak autodrop je lekker vindt? Geen idee. Maar big brother is watching you. Ondergetekende wordt daar al snel een beetje kriebelig van gezien de evidente dystopie die op de loer licht.

Maar goed, berichten als die van vandaag relativeren dan weer enorm. Kennelijk kan je in Nederland gewoon 17 jaar lang kacheltje lam rondrijden zonder rijbewijs. Behalve dan als de hermandad van Otterlo en Lunteren in de buurt is. Deze dappere bromsnorren hebben namelijk een twijfelachtig sujet met een stuk in de kraag in de…euhm…kraag gevat.

Bij een verkeerscontrole in het pittoreske en tevens liefelijke Gelderland, weigerden zeven mensen hun rijbewijs niet tonen. Tevens had iemand pepperspray bij, altijd nuttig op feestjes en partijen. Drie auto’s werden ingenomen. Maar de koning van de dag was dus een man die al 17 jaar zonder rijbewijs rondrijdt. Hij reed nu 34 kilometer te hard. Bij de controle, bleek hij bovendien dronken te zijn. Kansenparel alert! De agenten hadden er een nuchter en stoïcijns commentaar op:

Hier gaat de verkeersofficier wat van vinden. De lange arm van Lunteren…of Otterlo

Waarvan akte. Rijd jij ook al jaren rond zonder rijbewijs?