Wat gebeurt er eigenlijk als een buitenlandse agent je rijbewijs afpakt?

Jij houdt jezelf natuurlijk braaf aan de wet. Maar wat nu, als toch (onterecht uiteraard) je rijbewijs wordt ingenomen door een buitenlandse agent?

We kregen een tip binnen van Pieter dat onze Zuiderburen in Limburg weer keihard mensen gaan aanpakken. In dit geval mensen die met hun telefoon achter het stuur zitten te klooien terwijl ze rijden. Een van die dingen die je moeilijk kan verdedigen. De autoriteiten schatten in dat in acht procent van de dodelijke ongevallen telefoongebruik een rol speelt. Als je dat uitdruk in keiharde cijfers gaat het in België dan om 50 overlijdens per jaar. Tsja, dan wordt het opeens wel een beetje echt.

Das pech, 15 dagen rijbewijs weg

Overtreders die nu gepakt worden in Belgisch Limburg, verliezen automatisch voor 15 dagen hun rijbewijs. Hoppata, lik op stuk beleid. Maar dat roept natuurlijk de vraag op: hoe zit dat nu eigenlijk als je als Nederlander gepakt wordt? Mag de Belgische politie dan eigenlijk ook je rijbewijs innemen? Het is immers eigendom van de Nederlandse staat…

Heldere uitleg

Een snelle zoektocht op de webz bracht ons naar de site van onze overheid. Zowaar hebben zij een vrij beknopt doch grotendeels heldere uitleg over dit onderwerp gepubliceerd. Puik werk van onze ambtelijke molen. Maar goed, hoe zit het nu?

Welnu, een buitenlandse agent (m/v/i) mag inderdaad wel degelijk je rijbewijs invorderen. Dus dat is punt één. De volgende vraag is: mag ‘ie ook een rijverbod opleggen? Daar wordt het al een beetje moeilijker en is het antwoord ‘ja en nee’. Ja, hij mag een rijverbod opleggen. Máár dat rijverbod geldt dan alleen voor het land waar je tegen lamp loopt. Echter…Hier wordt het een beetje ‘overheidig’ en ingewikkeld.

Een spelletje met regels

Hoewel het rijverbod formeel alleen geldt voor het land waarin dit is opgelegd, mag je in Nederland natuurlijk niet rijden zonder dat je een rijbewijs kan overleggen. Nu heeft de buitenlandse instantie twee legale mogelijkheden. Ze mogen het rijbewijs direct terugsturen naar de gemeente waar je geregistreerd staat. Maar ze mogen dat ook pas doen, nádat de invorderingsperiode is afgelopen.

In dat eerste geval, mag je dus als je je rijbewijs weer fysiek in handen hebt, ‘gewoon’ in Nederland rijden. Ook in de periode dat je buitenlandse rijverbod nog geldig is. Maar in het tweede geval, heb je dus de facto ook een rijverbod in Nederland te pakken door uw buitenlandse escapades. Er is formeel geen sprake van een ‘rijverbod’ in Nederland, maar door de praktische omstandigheid dat u geen beschikking heeft over uw rijbewijs, mag je niet rijden. U snapt het nog?

En dan nog een loophole

Is de Nederlandse overheid dan coulant naar de scheurende landgenoot over de grens? Nou, niet per se. Handige Harry’s die bovenstaande lezen, zouden immers kunnen denken ‘maar wat nu als ik even een nieuw rijbewijs aanvraag bij de gemeente?’. Je zou zeggen dat dat regeltechnisch moet kunnen.

Maar hier gaat de Nederlandse overheid toch achter haar buitenlandse ambtsgenoten staan. Indien men erachter komt dat je op deze manier een beetje slimmer dan de rest tracht te zijn -en dat gebeurt want je rijbewijs wordt uiteindelijk dus opgestuurd naar je gemeente- moet je voor straf opnieuw rij-examen doen. Kan misschien alsnog de moeite waard zijn als je anders je rijbewijs erg lang moet missen.