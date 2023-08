Toyota bestuurder rijdt topsnelheid in NL, rijbewijs NIET ingenomen

Na correctie is de topsnelheid immers niet snel genoeg om het rijbewijs in te nemen.

Je zal maar deze week in een compacte Toyota op hoge snelheid Europa willen doorkruisen. Zo gaat onze eigen @michel de uitdaging aan om 1.400 km met een Toyota Starlet af te leggen. Dat is best een uitdaging. Wat ook best een uitdaging is in een Toyota: je rijbewijs kwijt raken in Nederland.

Tegenwoordig mag je in Nederland slechts 100 km/u rijden. Slim dat ze dat gedaan hebben rond de coronaperiode. We hebben er nog niet echt boos om kunnen zijn, want toen de regel inging, was er een lockdown. Sindsdien zijn we bekend met de weerzinwekkende term ‘hybride werken’.

Misdaad tegen de mensheid

Maar nu je 100 km/u. maximaal mag rijden, moet je in eigenlijk alle auto’s heel erg je best doen om niet je rijbewijs kwijt te raken als je een beetje haast hebt. Ook al betreft het een gebakje met slechts 184 pk, dan nog moet je heel erg goed uitkijken. Ondergetekende reed laatst op de A12 in de Mini Cooper S uit de Autoblog Garage. Deze misdaad tegen de mensheid kostte 244 euro (ja, echt waar), check hier de levens die je in gevaar brengt:

We zijn dan ook benieuwd wat deze Toyota Aygo bestuurder kwijt is. Deze werd namelijk op de A28 bij Zeist aangehouden. Op deze driebaans weg kun je, zeker als het niet druk is, per ongeluk ietsje harder rijden. Je weet wel hoe dat gaat: lekker muziekje, goede isolatie en een motor die weinig toeren maakt. Maar ja, op topsnelheid vliegen de kleppen door de motorkap en trilt de auto alle kanten op in een Aygo.

Topsnelheid niet snel genoeg om rijbewijs in te nemen

Het is dus best knap om voluit te rijden in Nederland, maar deze bestuurder lukte het! Helaas/gelukkig werd het gelukzalige moment wel door de lokale hermandad vastgelegd. In dit geval was het Politie Team Verkeer MDN (Midden Nederland). De Toyota Aygo bestuurder werd gesnapt met een snelheid van 154 km/u. Daar gaat nog een beetje correctie van af waardoor de bestuurder ónder de 50 km/u te hard zit.

Ergo: hij (of zij, dat mag ook van ons natuurlijk) mag het rijbewijs houden! Joechei! De politie agenten zagen de humor er ook wel van in en vermeldden het op hun Instagram-pagina. Wat ze niet aangeven is de boete. Bij een snelheidsovertreding van 30 km/u of meer is het namelijk niet een vast bedrag, maar buigt de officier van justitie zich hier over. Goedkoop gaat het grapje echter niet worden. Reken op een boete van zo’n 750 euro. Slik.