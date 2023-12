10 jaar cel voor bestuurder die gezin met 200 km/u doodreed

De rechter heeft uitspraak gedaan over de zaak met een beschonken bestuurder die met hoge snelheid een gezin doodreed.

Afgelopen 10 maart voldeed zich een drama voor op de A59 nabij Sprang-Capelle. Een automobilist in een Seat crashte met hoge snelheid in op een andere auto. Daarbij overleefde de Seat-bestuurder het ongeval wonderbaarlijk. Alle inzittenden van de andere auto overleefden de crash niet. Beide ouders van 46, hun zoon van 13 en hun dochter van 10 kwamen daarbij om het leven.

De bestuurder uit Zevenbergschen Hoek, kwam er met lichte verwondingen vanaf. Hierbij bleek dat hij niet alleen veel te hard heeft gereden, maar ook te veel had gedronken. De bestuurder nam vlak voor het ongeval de hoge snelheid op op zijn telefoon, waarbij te zien was dat hij snelheden van 250 km/u reed, vlak voor de crash. Een rechtszaak volgde. Het Openbaar Ministerie eiste namelijk 7 jaar cel en tbs.

Straf uitspraak rechter

De rechter heeft nu uitspraak gedaan over de zaak. De straf die de rechter oplegt is hoger dan de eis van het OM. De rechter heeft namelijk een straf opgelegd van 10 jaar cel en tbs. De bestuurder reed veel te hard. De crash gebeurde met een snelheid van 205 km/u en daarbij ha de bestuurder ook nog eens te veel gedronken.

Naast 10 jaar cel en tbs, krijgt Thomas de G. ook 10 jaar rijontzegging. Volgens de rechter was er sprake van extreem gevaarlijk rijgedrag:

De verdachte vond het filmen van zijn absurd harde rijden zo belangrijk, dat de veiligheid van de andere weggebruikers hem niet meer interesseerde. Dat hij daarmee hun leven op het spel zette, nam hij op de koop toe. Uitspraak rechter.

Bestuurder probeerde te remmen en het ongeluk te voorkomen

Het ongeluk was een waar drama. De slachtoffers werden aangereden toen de auto een vrachtwagen inhaalde. Thomas van de G. probeerde nog te remmen, maar het was (veel) te laat. De advocaat van Van de G. oordeelde dat er geen sprake is van doodslag, daar hij daadwerkelijk remde om het ongeluk te voorkomen.

Na het ongeluk was niet iedereen op slag dood. De vrouw van 46 was nog in leven, maar kon niet uit de ernstig beschadigde auto geholpen worden. Ook Thomas probeerde de deur te openen, maar was dermate in shock dat dat niet lukte, aldus omstanders.

Via: nu.nl

Fotocredits: Google Maps.