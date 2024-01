Iedereen in Europa wil diesel busjes hebben

De verkoop van busjes op diesel is een belachelijk succes in heel Europa.

Het zijn aparte tijden. Wellicht nooit in de geschiedenis van de mensheid stond er de komende jaren zoveel te veranderen als nu. Oorlog, AI, wokies, klimaat…Gaan we steeds verder naar de hel? Wordt het een utopie? Of doet iedereen nog een plas en blijft alles zoals het was, zoals altijd?

In een dergelijke omgeving, kan je bedrijven vergeven dat ze terughoudend zijn met nieuwe investeringen. Vooral in zaken die onder vuur liggen, zoals diesel busjes. Het schetst zodoende toch wel enigszins onze verbazing dat juist deze vervoersmiddelen Europa-breed in de lift zitten. Vorig jaar is de verkoop van busjes met 14,6 procent gestegen ten opzichte van 2022. In absolute aantallen zijn er 1,2 miljoen busjes op diesel verkocht in Europa over 2023. Met name in het Italië van Meloni wordt er enthousiast gezwaaid met de roedenbundel door men with a van (m/v/i). Het laarsland was de hoogste stijger met +22,7 procent.

Het overgrote meerendeel van al deze busjes (82,6 procent), rijdt ‘gewoon’ nog op diesel. Het markaandeel van diesel in Europa is, om het hele plaatje te geven, wel íetsje achteruit gegaan. In 2022 was nog 85,7 procent een zelfontbrander. Zodoende groeit de markt voor dieselbusjes dus ook wat minder fors dan de gehele markt voor busjes. Desalniettemin bedraagt deze groei nog steeds 10,4 procent. Dus de bedrijvigheid gaat als een speer. Goed nieuws voor de economie.

Elektrische busjes winnen in Europa wel wat terrein, maar marktpercentage is nog altijd niet indrukwekkend met 7,4 procent. In 2022 was dat nog 5,4 procent. Dus ja, er is groei. Maar nee, er is nog zeker geen paradigm shift. Uiteraard is beste jongetje van de klas Nederland dankzij Rob Jetten de grootste aanjager van elektrische bus-verkoop. Bij ons verdubbelde de verkoop ruimschoots (+110,4%).

Helaas zet het rapport van de ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles) dan echter weer niet uiteen of dat ten kosten van de groei van de gehele markt gaat in Nederland. Bij personenauto’s weten we immers dat de nieuwverkopen uiterst laag blijven door het overheidsbeleid. Daardoor hebben we inmiddels het oudste wagenpark van West-Europa.

Heb jij ook een diesel busje? Of heb je vorig jaar een ID.Buzz gekocht en bijgedragen aan ons groene imago in de EU? Laat het weten, in de comments!