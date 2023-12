Het moet niet gekker worden, 17 jarigen mogen nu ook vrachtwagens besturen.

Het is ook allemaal bezopen in ons land. Chauffeurs met een elektrisch busje moeten een vrachtwagenbewijs gaan halen en 17 jarigen mogen vrachtwagens besturen. Waar gaat het heen met deze wereld?

Nou, het is allemaal niet zo erg hoor. Die eerste regel geldt voor exceptioneel zware busjes met een totaalgewicht van 3.500 kg of meer. Dat is zeg maar geen Renault Kangoo Z.E. met zak aardappelen. En 17-jarigen die een vrachtwagen mogen besturen, is er daar dan ook enige nuance op zijn plaats.

Europees Parlement

Deze week vond het TRAN-comité plaast. Dat is een commissie van de Europees Parlement die enkele nieuwe regels omtrent de rijbewijzen hebben voorgesteld. Vaak gaat het dan om regels als verplichte veiligheidscontroles (in verband met leeftijd en/of gezondheid) en dergelijke.

Dat was deze week ook het geval, inclusief een paar andere punten. Zo is er het voorstel van een proeftijd van twee jaar voor beginnende autobestuurders. Ook worden de benodigde vaardigheden voor de examens aangepast. Tenslotte zijn ze aan het kijken op welke wijze de rijbewijzen op smartphones toegepast kunnen worden. Heel erg logisch allemaal.

cMaar wat ons verbazing schetsen, is de keiharde, wervende titel de we als kop gebruikt hebben. Want is het niet bijzonder dat 17 jarigen vrachtwagens mogen besturen? Wat is daar de achtergrond c.q. nuance van?

Mogen 17 jarigen ECHT vrachtwagens besturen, dan?

Gaan we uitleggen. In de EU kampt men met een tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Iedereen is tegenwoordig afgestudeerd als medisch marketing manager vice president public relations, waardoor er een hele hoop vaklui missen, waaronder chauffeurs.

Daardoor is er het voorstel om de leeftijden iets te vervroegen. Zo moet het mogelijk zijn om als 18-jarige een bus te vervoeren met 16 personen of minder te vervoeren. Nog bijzonderder is dat de 17 jarigen vrachtwagens mogen besturen. Daar zit dan maar één persoon bij, verplicht.

Ja, als een ware Nuchslep moet er een persoon naast zitten die jouw verrichtingen in de gaten houdt. Die gene moet uiteraard in het bezit zijn van een geldig vrachtwagenrijbewijs.

Via: Nieuws Motor