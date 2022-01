Mercedes gaat de SUV binnenkort minder lelijk maken

Om heel eerlijk te zijn komt deze titel niet van mij, maar van collega @willeme. Ik vind een SUV namelijk helemaal niet lelijk, ook niet als hij van Mercedes is.

De SUV. Je houdt ervan, of je haat ze. Ondergetekende is een groot van van die hoge hokken op wielen, zeker als er een beetje een lekkere motor in ligt. Vandaar waarschijnlijk ook de Cayenne in de garage en een stiekeme wens voor een BMW X7 binnen nu en een paar jaar. Lelijk? In het geheel niet, is mijn mening!

Andere mensen moeten juist niets hebben van de SUV. Want hoog, zwaar, lomp, duur, je kent het wel. Neem bovengenoemde collega Willem. Die rijdt het liefst in dikke Duitse stationwagens. Hij heeft een lekkere Audi en een dikke vette BMW, alleen de Mercedes ontbreekt. Niet omdat hij niet van dat merk houdt, maar gewoon omdat het er niet van is gekomen. In elk geval is de keuze voor een stationcar in plaats van een SUV bij hem hartstikke bewust. Geen hoog bakbeest voor hem. Jakkes.

Mercedes zit aan de ene kant in mijn kamp, maar aan de andere kant in het kamp van Willempie. Dat leg ik even uit. Ze houden van de SUV omdat die nu eenmaal een hoop geld oplevert, alleen vinden ze die dingen wel lelijk.

Althans, dat zou je denken.

Mercedes gaat de SUV van een ander uiterlijk voorzien

Mercedes gaat de SUV namelijk uiterlijk aanpassen. Op papier niet omdat ze die dingen lelijk vinden, maar omdat ze nogal slecht zijn wat betreft luchtweerstand. En in de toekomst is juist die luchtweerstand cruciaal, want alle auto’s worden elektrisch. Dus moet er iets aan gebeuren.

Zo gaat Mercedes vooral de achterkant van de SUV aanpakken. Die laten ze zakken en wordt dus een stuk lager. Verder wordt de spoorbreedte aangepakt, die aan de achterkant zal niet meer zo breed zijn als die aan de voorkant. Dat zal ervoor zorgen dat de luchtweerstand zal afnemen en je dus verder kan rijden op je acculading.

Het is een beetje wat ze ook hebben gedaan bij de concept EQXX, waar we gisteren over schreven. Die auto zou 1000 kilometer ver moeten komen op 1 lading, dus het werkt wel.

Wanneer Mercedes aan de slag gaat, is nog onbekend

Maar het zal niet heel lang gaan duren. Mercedes heeft een aantal SUV’s in ontwikkeling, waaronder de EQE SUV (op de headerfoto) en de hoge versie van de EQS. Die zouden erg efficiënt moeten worden, al halen ze natuurlijk nooit dezelfde range als de auto’s waar ze van zijn afgeleid.

En voor @willeme is het ook goed nieuws. Want de SUV’s zullen lager gaan worden en voor hem dus minder lelijk. En ik gun dat mijn goede vriend en collega. Ik gun hem namelijk ook de excellente rijbeleving van zo’n log bakbeest! Is heerlijk man!

Hij gaat er nog weleens van houden, wat ik je brom!