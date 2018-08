Das Schock: huidig Volkswagen CEO een sjoemelkont?

Het dondert en bliksemt weer in Wolfsburg.

Maar of het concern inmiddels de juiste koers heeft ingezet, dat is twijfelachtig. De man die op dit moment aan het roer staat van het concern ligt volgens Der Spiegel inmiddels namelijk ook onder vuur. Vier afzonderlijke medewerkers van het bedrijf zouden namelijk verklaringen afgelegd hebben bij de Bundesautoriteiten, met de strekking dat ook Herbert Diess al enige tijd voordat dieselgate publiekelijk losbarstte wist van het gesjoemel. Hij zou daarmee medeplichtig zijn aan de fraude.

Op zichzelf is dit alles overigens geen nieuws. We hadden deze informatie al dankzij het Amerikaanse onderzoek naar de hele affaire. Wel nieuw is echter dat het Duitse Openbaar Ministerie deze info nu dus ook ‘officieel’ in handen heeft. Herbert Diess kreeg onlangs een get out of jail free-kaartje van de Amerikaanse autoriteiten, maar moet nu dus vrezen voor het gerecht in eigen land. De manier waarop Audi CEO Rupert Stadler wordt aangepakt door justitie laat duidelijk zien dat de Duitsers er niet (meer) vies zijn om hoge piefen aan de schandpaal te nagelen.

Om de tijdlijn nog even vers in het geheugen te brengen: Diess komt begin 2015 over van BMW naar VAG, Martin Winterkorn is dan nog de CEO. Winterkorn belegt op 27 juli 2015 een meeting, die in Duitsland nu bekendstaat als de Schadenstisch. Diess is hierbij (zo blijkt) aanwezig en een van de punten die besproken wordt is sjoemelsoftware en de mogelijke implicaties hiervan. Pas op 18 september 2015 maakt de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) publiek bekend dat VAG sjoemelt met de uitstootcijfers van diesels. Op 23 september 2015 treedt Winterkorn af en wordt hij vervangen door Matthias Müller. Die laatste wordt op zijn beurt eerder dit jaar vervangen door Diess.

Diess leek door zijn relatieve nieuwigheid een ‘onbevlekte’ man te zijn om Volkswagen een nieuw tijdperk in te loodsen, maar mogelijk kwam hij dus net een paar te maanden te vroeg over van BMW. Of het iets met deze hele zaak te maken heeft of niet is niet bekend, maar gisterenavond laat werd duidelijk dat Volkswagen voormalig topbestuurder Heinz-Jakob Neußer de laan uitgestuurd heeft. Der Heinz-Jakob was vroeger de ontwikkelingschef van Volkswagen en was sinds september 2015 op betaald verlof gestuurd. Neußer wist, zo claimt Volkswagen nu, al sinds 2011 van het gesjoemel af en wordt al enige tijd onderzocht door justitie. Snitches get stitches?

Bedankt Dennis voor de tip!