Dronken Eredivisietrainer in Mercedes ontwortelt boom

Je verzint het niet.

Het kan natuurlijk iedereen gebeuren. Een drankje teveel op is iets wat veel mensen ‘overkomt’. Daar kunnen ze niet heel erg veel doen. Zeker als je teveel gedronken hebt, wordt het lastig om in te schatten of je ‘er nog eentje moet nemen’. De meeste mensen nemen het zekere voor het onzekere en nemen er twee.

Allemaal leuk en aardig, maar niet als je nog moet rijden. Dat weet eigenlijk iedereen. Behalve PEC-Zwolle trainer John Stegeman. Deze 43 jarige keuzeheer van PEC Zwolle had afgelopen donderdag een kleinigheidje te veel gedronken en stapte alsnog achter het stuur.

Dat ging helaas niet van een leien dakje. Dankzij de geringe hoeveelheid bloed in zijn alcohol raakte hij een lantaarnpaal én een boom. Dat gebeurde, met een redelijke snelheid, waardoor hij de boom wist te ontwortelen. Ook knap.

Helemaal schadevrij kwam zijn Mercedes-Benz E220d van de club er niet van af. Zo ontplofte de airbag. Daarbij raakte de arme trainer gewond. Bij het blazen bleek dat Stegeman 3 keer de toegestane hoeveelheid had gedronken. Zijn rijbewijs is ingenomen en moet hij voorkomen bij de Officier van Justitie. Tevens krijgt hij een boete van de club. Daarnaast moet hij zich “extra vaak” voor de club inzetten voor maatschappelijke projecten.