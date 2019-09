Helemaal officieel: Bugatti Chiron Super Sport 300+

Wie zag dat nou aankomen?

Bugatti beëindigt de twijfel over de record-heisa en zorgt ervoor dat ze het helemaal officieel kunnen maken. De Bugatti Chiron die de 305 mph (490 km/u) aantikte op Ehra-Lessien was een pre-productiemodel van wat we nog konden verwachten. Vandaag presenteert het merk uit Molsheim de Chiron Super Sport 300+. Een logische naam: de Veyron die het record jarenlang had heette ook Super Sport (SS) en de 300+ staat natuurlijk voor het feit dat de auto een topsnelheid heeft van ruim over de 300 mph.

Wat meteen opvalt is de extra aerodynamische achterkant, het is daardoor een Chiron Longtail, zo je wilt. Verdere optische veranderingen vinden we in de scherper gelijnde voorbumper en de koolstofvezel carrosserie met oranje strepen. Dat laatste is een knipoog naar de Veyron SS, bovendien zullen andere configuraties naar wens mogelijk zijn. Ook ruilt de auto zijn centraal geplaatste pijp in voor een dubbele set dubbele uitlaten.

Onder de kap schuilt natuurlijk de 8.0 liter grote W16 met vier turbo’s, dit keer met nog eens 100 extra paarden. Dit is waarschijnlijk het bewijs dat die W16 op het toppen van zijn kunnen werkt, want de toename bij de Veyron SS was 199 pk (van 1.001 naar 1.200). Het totaal komt uit op 1.600 pk en dus die topsnelheid van 300+ mph. De auto rolt op speciale Michelins.

Verzamelaars die de Chiron SS300+ willen bezitten, moeten 3,5 miljoen euro meenemen en maar met 30 stuks komen. Tegen 2021 zullen de eerste de fabriek verlaten. Ook zal de auto te aanschouwen zijn op de IAA die morgen van start gaat, met de VAG preview night die vanavond al afgetrapt wordt.