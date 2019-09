Haas en Rich Energy zijn weer eens uit elkaar

Nu is het echter voorgoed.

Het leek zo’n mooi huwelijk: een Formule 1 team en de sponsoring van een energiedrankjes-‘gigant’. Er zijn natuurlijk enorm veel voorbeelden waarbij sponsoring van Energy drinks en Formule 1 zorgde voor een goed resultaat. Denk aan Red Bull en, eh, Toro Rosso.

Het leek Haas en Rich Energy een goed idee. Waarom niet, zou je zeggen. Het zou niet de eerste keer zijn en de livery was prachtig. De samenwerking verliep niet helemaal goed. Zo was het Rich Energy-CEO William Storey die de samenwerking (na de voor Haas dramatisch verlopen GP van Oostenrijk) met onmiddellijke ingang stopte. Of toch niet.

Het is nu in elk geval definitief dat Haas en F1 en Rich Energy niet meer met elkaar verder gaan. De samenwerking wordt per direct beëindigd. Dus de naam van Rich Energy zal niet meer op de Haas-auto’s tijdens de GP van Singapore te zien zijn.

Zowel volgens Haas als volgens Rich Energy zijn de twee op een vriendelijke wijze uit elkaar gegaan. Volgens Rich Energy is de terugtreding uit de Formule 1 onderdeel van een herstructurering in het bedrijf. Waarschijnlijk was het geld gewoon op en leverde het te weinig op tot nu toe. Haas F1 is dit seizoen een veelgeplaagd team. In de kwalificaties zit er redelijk wat snelheid in, maar in de races komt dat er niet uit. Op dit moment staat Haas negende (van de toen) in het kampioenschap.