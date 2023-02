Rijkste man ter wereld helpt Lotus naar de beurs

Gaat Lotus een automotive conglomeraat worden? Met hulp van de rijkste man ter wereld moet dat gaan lukken.

Als er een merk altijd heeft moet vechten om te overleven, dan is het Lotus wel. De markt voor betaalbare, hardcore sportwagens is niett heel erg groot buiten het Verenigd Koninkrijk. Toch hebben ze het gered tot 2023. In de toekomst gaat Lotus een andere kant op.

Althans, ze maken nu nog de Lotus Emira (een kleine compacte sportcoupé met middenmotor) maar er komt ook een enorme elektrische SUV aan, de Lotus Eletre. Deze mag de Lotus Evija vergezellen, een bijna 2.000 pk sterke hypercar.

Rijkste man ter wereld

Een hypercar en enorme SUV zijn niet echt de autotype’s die we associëren met Lotus. Alsof ze bij Dr. Oetker ineens sla en courgettes gaan leveren. Er zijn wel meer dingen die we niet met Lotus associëren die toch gaan gebeuren. Zo gaat Lotus naar de beurs!

Dat gaat Lotus doen met de rijkste man ter wereld. Nee, dat is niet Elon Musk. Die is met Twitter een gedeelte zijn cash aan verbranden. Nee, Bernard Arnault is de rijkste man ter wereld en helpt Lotus daarmee. Arnault is de voorzitter van LVMH, een enorm conglomeraat met een enorm aantal winstgevende luxemerken als Louis Vuitton en Bvlgari.

SPAC

Volgens een Bloomberg-rapport is een bedrijf gelieerd aan LVMH (namelijk L Catterton Asia Acquisition Corp) bezig om met Lotus te fuseren en zo publiek te gaan. Het gaat specifiek om Lotus Tech dat fuseert met L Catterton Asia Acquisition Corp. Hiermee kan Lotus geld ophalen voor de productie van de Eletre, bijvoorbeeld.

Volgens Quotenet wordt Lotus Tech middels een SPAC (Special Purpose Acquisition Company) gekocht. Daar hebben bedrijven en investeerders 288 miljoen euro ingestoken. Die SPAC koopt dan als het ware Lotus Tech waarna de de SPAC de naam van Lotus Tech overneemt. Het is overigens nog niet helemaal officieel. Er moet nog goedkeuring worden gegeven door de beursautoriteit.

Meer lezen? Deze open sportwagens worden geld waard!