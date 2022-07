Red Bull: “Sfeer tussen Verstappen en Sainz was toxisch”

Als zelfs Red Bull toegeeft dat de sfeer tussen Sainz en Verstappen toxisch was, dan weet je dat de sfeer toxisch was.

Het lijkt als de dag van gisteren, maar het is alweer zeven jaar geleden dat onze held Max Verstappen naast Carlos Sainz debuteerde in de Formule 1. Dat deden beiden destijds voor het team van Toro Rosso, beter bekend als de snelkookpan voor talentjes die naar Red Bull Racing willen doorstomen. Sainz was destijds met 20 jaar nog piepjong, doch Verstappen liet de Spanjaard eruitzien als een oude bok. Onze held was namelijk pas 17 jaar oud bij zijn debuut. Dat was zo’n noviteit, dat de F1 pardoes regels invoerde zodat het niet nogmaals kon gebeuren.

Achternamen

Als regerend kampioen in de World Series by Renault, werd Sainz geacht ‘de teamleider’ te zijn. Toch waren er ook wel wat vraagtekens omtrent de kwaliteiten van de zoon van. Na zijn titel in de Formule Renault 2.0 NEC, had Sainz de opstapklassen nou niet bepaald in vuur en vlam gezet. Was Sainz meer dan een goede achternaam? Gelukkig voor de jonge Spanjaard, pakte hij zijn laatste kans dus, door die WSBR titel te pakken. Hij had er na dat jaar al vijf jaar opzetten in de opstapklasses. Verstappen daarentegen had net zijn eerste F3 seizoen afgemaakt.

Kwaliduel nipt naar Sainz, puntenduel dik naar Verstappen

Al snel bleek dat de twee erg aan elkaar gewaagd waren. Dat was gezien de verwachtingen in het voordeel van onze held Max. Gezien zijn jeugdigheid en onervarenheid in de monoposto’s, was het voor de buitenwacht ‘knapper’ dat hij Sainz kon bijbenen dan vice versa. Het kwalificatieduel dat jaar werd weliswaar nipt gewonnen door Sainz (10-9), maar Verstappen haalde aanzienlijk meer punten (49 versus slechts 18). Nu moet je in een Toro Rosso ook een beetje geluk hebben om dik te scoren en viel Sainz een paar keer uit op weg naar een goed resultaat, maar toch.

De vlucht vooruit

Het was dus niet gek dat Verstappen uiteindelijk de voorkeur kreeg om Kvyat te vervangen bij Red Bull. Sainz zag de writings on the wall en wist dat hij bij Red Bull hooguit tweede viool zou worden naast Verstappen. De Spanjaard wist aan zijn contract bij de energieblikkenfabrikant te ontkomen, toen die laatste van de Renault-motoren af wilde. Als wisselgeld voor het ontbinden van dat motorencontract, ging Sainz naar Renault.

Toxisch

Toen Ricciardo onverwacht aankondigde weg te gaan bij Red Bull Racing, was volgens sommigen Sainz de meest logische optie om hem te vervangen. CS55 had toen nog (net) niet getekend bij McLaren. Gasly, de beste Toro Rosso-man van dat moment, was bezig met zijn eerste F1 jaar. Volgens boze Spaanse tongen hield het kamp van Max Verstappen een overgang echter tegen. Waar of niet, volgens Helmut Marko was de sfeer bij Toro Rosso inderdaad behoorlijk toxisch. Dat bevestigt de beste man zelfs in het immer vermakelijke Red Bulletin:

Carlos heeft lang in de schaduw gestaan van zijn vader, de tweevoudig rallykampioen. Hij werd onterecht opgezadeld met het imago van de verwende zoon van een coureur. Dat terwijl Carlos altijd heel hard heeft moeten vechten om verder te komen. Hij had gewoon de pech dat hij Max als teamgenoot kreeg. De sfeer tussen die twee bij Toro Rosso was redelijk giftig. Met de line-up die we toen hadden, voorzag ik geen manier om hem bij ons te houden. Dus stapte hij over naar Renault, daarna naar McLaren en vervolgens naar Ferrari. Helmut Marko, heeft altijd een nauwkeurige analyse paraat

Adelaars

We weten dat Sainz én Verstappen uiteindelijk goed terecht zijn gekomen. Op zich is dat best bijzonder. Een beetje zoals twee adelaarsjongen die het nest overleven. Waarvan akte.