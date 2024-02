Opvallende Britse kentekens: dit zijn er 10

Niet alleen de Belgen, maar ook de Britten kunnen er wat van met hun gepersonaliseerde kentekens.

Onlangs kwam het nieuws dat de Nederlandse overheid eindelijk gaat kijken naar het invoeren van gepersonaliseerde kentekens. Om alvast wat inspiratie op te doen hebben we daarom een aantal leuke gepersonaliseerde kentekens opgezocht. Omdat we Belgische kentekens al twee keer gedaan hebben, kijken we deze keer eens naar gepersonaliseerde Britse kentekens.

Waar gepersonaliseerde kentekens bij onze zuiderburen nog een relatief nieuw fenomeen zijn, is dit in Engeland al sinds de jaren ’80 mogelijk. Wel zijn er meer regels waaraan een kenteken moet voldoen. Je kunt geen compleet woord op je kenteken krijgen, het is altijd een combinatie van cijfers en letters. Dat vergt dus een beetje creativiteit.

Het getal op het kenteken correspondeert normaalgesproken met de leeftijd. De kentekens die op dit moment worden uitgegeven hebben bijvoorbeeld het getal 73. Bij een gepersonaliseerd kenteken hoeft het getal niet overeen te komen met de leeftijd, maar er is wel één voorwaarde: je mag de auto niet nieuwer laten lijken. Een auto van voor 2023 mag dus niet het getal 73 op het kenteken hebben.

Dit even ter info, dan gaan we nu door naar een paar voorbeelden van gepersonaliseerde Britse kentekens die we op Autoblog Spots hebben kunnen vinden.

Spotter: @spotcrewda

Een matzwarte Aventador SV, veel dichter bij een real life Batmobile kom je niet. De eigenaar van dit exemplaar heeft dus een zeer toepasselijk kenteken gekozen.

Spotter: @thomcarspotter

Als je dacht dat rijkelui allemaal zo’n makkelijk leventje hebben, helpt deze RS6 je even uit de droom. De eigenaar heeft kennelijk een stressvol leven.

Spotter: @gwnfinn

Ook in Engeland zijn er regels en mag je niet zomaar alles op je kenteken zetten, maar ‘HOER’ is blijkbaar geen probleem. Dit is een beetje het Britse equivalent van het KUTWIJF-kenteken in België.

Spotter: @spotcrewda

Kentekens kunnen in het Verenigd Koninkrijk soms grof geld waard zijn, met name als het om korte combinaties gaat. Neem bijvoorbeeld dit 4K-kenteken. Volgens plates4less is dit kenteken momenteel 765.948 pond waard. Meer dan de auto dus.

Spotter: @rubenpriest

Een kenteken waar waarschijnlijk ook flink op geboden kan worden: A5TON. Dit is natuurlijk het kenteken wat iedere Aston Martin-rijder op zijn auto wil. Nou ja, na 007 dan.

Een Aventador is een auto die toch vooral een mannelijke doelgroep aanspreekt, maar in dit exemplaar rijdt dus een vrouw. Op een sticker onder het kenteken aan de voorkant staat trouwens ‘but I love my husband more’. Misschien omdat ze de auto een hem te danken heeft…? Of doen we nu een seksistische aanname?

Spotter: @93ss

Een Bentayga is niet de ultieme rijdersauto, dus dit kenteken lijkt een beetje misplaatst. Maar het zou natuurlijk ook kunnen betekenen dat deze auto een privéchauffeur heeft. Dan is het wel een toepasselijk kenteken.

Spotter: @spotcrewda

Wat is wijsheid? Wij weten het ook niet, maar de eigenaar van deze Aston Martin Rapide blijkbaar wel. Of hij echt zo wijs is betwijfelen we, want zilveren striping en zwarte velgen is niet de beste combinatie.

Spotter: @rubenpriest

Golf-rijders zijn niet vies van een beetje herrie schoppen en de eigenaar van deze Golf R benadrukt dit nog eens extra met zijn kenteken.

Spotter: @thomcarspotter

Gepersonaliseerde kentekens zijn in Engeland in het bijzonder populair bij Aventador-rijders, want de laatste auto uit dit lijstje is wederom een Aventador. Het kenteken vraagt zich af: waarom zo langzaam? Dat is inderdaad een hele goede vraag als je in de binnenstad van Londen rijdt met je 700 pk sterke supercar.

Tot zover onze selectie van gepersonaliseerde Britse kentekens. Heb je zelf ook een opvallend kenteken gespot (of iets anders) dan zien we je foto’s natuurlijk graag verschijnen op Autoblog Spots!