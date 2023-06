Dit is het ideale huis voor de stiekeme autoliefhebber

Bij dit huis kun je je autocollectie veilig aan het oog van de buitenwereld onttrekken.

Meerdere dikke auto’s bezitten lokt niet bij iedereen positieve reacties uit. Om met Johan Derksen te spreken: dat is eigenlijk ‘not dun’ anno 2023. Daarbij kan het natuurlijk ook ongenode gasten aantrekken. Maar niet getreurd: wij hebben een huis voor je waarbij dit allemaal geen probleem is.

Het huis staat in Eindhoven en het gaat om een voormalige doktersvilla uit de jaren ’50. Vanbuiten heeft de woning dus een vrij klassieke c.q. ouderwetse uitstraling. Schijn bedriegt echter, want deze villa is grondig verbouwd.

Zo oogt de achterkant een stuk moderner dan de voorkant, dankzij een recente aanbouw waarbij geld duidelijk geen rol heeft gespeeld. Vanbinnen is het ook absoluut geen oubollige dokterswoning. Maar uiteindelijk is er natuurlijk maar één vraag die telt: waar is de garage?

Op het eerste gezicht is die nergens te bekennen, maar er is wel degelijk een riante garage met plaats voor vijf auto’s (al moet meer ook wel lukken). Die bevindt zich onder de grond en is te bereiken met een autolift.

De garage is op de foto’s grotendeels leeg, maar wát er staat is wel leuk. We spotten namelijk drie Porsches: een 991 Cabrio, een zeer fraai uitgevoerde klassieke 911 Targa en een Cayenne e-Hybrid als daily driver. Helemaal geen verkeerd wagenpark.

Wat dit droomhuis voor de stiekeme autoliefhebber moet kosten? Dat kunnen we helaas niet vertellen, want de prijs is op aanvraag. Daarvoor moet je bij makelaar Honders Alting zijn, die dit optrekje in de verkoop heeft.

Foto’s: Honders Alting

Met dank aan Richard voor de tip!