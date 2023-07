Porsche heeft nu ook muurverf voor in huis

Riviera Blue op de muur met verf van Porsche. Kan gewoon!

Je liefde voor auto’s terugbrengen in huis. Dat kan op allerlei manieren. De één verzamelt schaalmodellen, terwijl de andere een 911 GT3 speaker heeft hangen. Nu is dit laatste wel heel prijzig, maar het kan!

Als je nog een toffe manier zoekt om je hobby in huis te nemen dan moet je Porsche verf overwegen. Ja inderdaad, de Duitse autofabrikant heeft nu ook verf voor thuis op de muur. Een beetje kolder is het wel natuurlijk. Bij de betere bouwmarkt kun je prima zelf mengen. Zo heb ik ooit een ‘eigen’ Miami Blue op de muur gesmeerd. En het zag er naar mijn mening erg gaaf uit.

Maar nu kun je dus direct en officieel Porsche verf kopen. Tenminste, Porsche is in de Verenigde Staten de samenwerking aangegaan met Backdrop in Los Angeles. Er zijn diverse kleurtjes uitgebracht als muurverf. Voorlopig bestaat het pallet uit Irish Green (geïntroduceerd op de 356C in 1964), Riviera Blue (911 Carrera RS, 1997), Ruby Star en Speed Yellow.

Net als een echte Porsche is de verf ook niet goedkoop. Een blik van een gallon (zo’n 3,78 liter) kost 75 dollar. Maar hey, dan heb je wel een Porsche aan de muur. De vraag is welke kamer zou jij omtoveren? De kinderkamer van je zoon/dochter? De woonkamer, of je kantoor? Laat het weten in de comments!