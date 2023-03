Dit huis heeft met recht de ALLERVETSTE garage ooit

Soms zie je weleens een huis met een mooie garage waar wel 5 auto’s inpassen. Maar dat is werkelijk waar niets vergeleken met dit huis…

Wij als autoliefhebber willen natuurlijk allemaal maar een paar dingen in het leven. Gezondheid, wat geld, een paar leuke auto’s en een garage. Nou, aan dat geld, die gezondheid en die auto’s kunnen wij je niet helpen. Maar wel aan een huis met een leuke garage.

Al doen we die garage van dit bescheiden huis daar schromelijk mee tekort. Want dit huis heeft werkelijk de ALLERVETSTE garage die je ooit in Nederland hebt gezien. En als je wel een vettere hebt gezien, dan komt deze wel op plek twee.

Garage is groter dan het huis

Het huis staat in de Bilt en is met 126 vierkante meter niet eens zo heel ruim te noemen. Natuurlijk, er is weinig mis mee, maar echt spectaculair wordt het pas als we naar de garage gaan kijken. Die is namelijk enorm.

Om precies te zijn 270 vierkante meter. Meer dan het dubbele van het huis. En daar kun je leuke dingen mee doen. Zoals de huidige eigenaar dan ook heeft gedaan. Want hij heeft er een kekke collectie auto’s in ondergebracht.

Raadplaatje; welke auto’s staan er in de garage?

Laten we een beetje gaan raden met elkaar en er zo achter komen welke auto’s er allemaal in deze garage staan. De makkelijke voorbeelden gooien wij wel even op. We zien een Eend, een Volvo Kattenrug, een Mercedes en een paar Alfa’s. Maar wat zie je nog meer?

Mocht je nou denken; ik wil ook zo’n huis met dito garage, dan treft dat. Het staat te koop. Goedkoop is het -vanzelfsprekend- niet, € 1.250.000 maar daar krijg je wel wat voor terug. Een enorm dikke garage bijvoorbeeld.

Wij worden er in elk geval flink hebberig van!